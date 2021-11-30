Kavga büyüyor: Münafıksın, alçaksın... Sıçanlar topluluğu

Alparslan Türkeş Vakfı’nın düzenlediği etkinliği hafta sonu MHP’liler basmış ve katılımcıları darp etmişti. Dışarıda bekleyen polis ise yaşananları seyretmişti. Yaşananlara Alparslan Türkeş’in oğlu ve vakıf başkanı Kutalmış Türkeş sert tepki gösterdi.







MHP’nin efsanevi liderinin küçük oğlu Kutalmış Türkeş, dün Bahçeli’yi hedef alarak, “Bebek katili apoyu idamdan kurtaran sen! Terörist dediğin HDP’lilerle elele tutuşan,sımsıcak gülücükler saçan sen! Alparslan Türkeş sayesinde oturduğun koltuktan Türkeş’i anma toplantısına saldırı yaptıran sen! Acaba neden bugüne kadar bir tane PKK’lıya bile saldırı yaptırmadın!?” demişti.













Olayla ilgili paylaşımlarını bugün de sürdüren Kutalmış Türkeş, Bahçeli’ye yönelik eleştirilerinin dozunu iyice arttırdı.





Kutalmış Türkeş, “Mykonos adasından topladığın parlak oğlanları gönderip, TÜRKEŞ’in resimlerini parçalatacaksın, dua okunmasına engel olacaksın, Türkeş’e sövenleri yardımcın yapıp, ülkücüyüm diye nara atacaksın; SEN MÜNAFIKSIN VE ALÇAKSIN! SIÇANLAR TOPLULUĞU!” ifadesini kullandı.













Alparslan Türkeş Vakfı Başkanı Kutalmış Türkeş, sosyal medya hesabından paylaştığı tweetlere Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanlığı’nın hesaplarını da ekleyerek, “Eğer bu saldırı Türgev vakfı gibi bir vakfın toplantısında yapılsaydı kapıda bekleyen polis saldırganları gözaltına alır mıydı almaz mıydı! Kavmiyetcilik ve iki yüzlülük budur işte. Hiç kimse hiç bir makamda sonsuza dek kalmaz!” diye yazdı.





Ahmet Kutalmış Türkeş, 2011-2015 yılları arasında AKP’den İstanbul milletvekili yapmıştı.

