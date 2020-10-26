'Kavga etmek ikisinin de işine geliyor'

Erdoğan'ın, "Zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var" dediği Macron'la alay ettiğini yazan gazete, tartışmayı sürdürmenin iki liderin de işine geldiği yorumunda bulundu.







Guardian'ın dünya haberleri sayfasındaki haber, gazetenin diplomasi editörü Patrick Wintour'un imzasını taşıyor.





BBC Türkçe'nin haberine göre, Patrick Wintour önce NATO müttefikleri Fransa ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarından Libya'ya, Suriye'den Dağlık-Karabağ'a birçok konuda ihtilaflı olduklarını hatırlatıyor.





Wintour'un hatırlattığı bir diğer nokta da, Erdoğan'ın, "Etnik temizlik Erdoğan'ın metodu. Onun Kürtleri katletmesine ve Avrupa'yı tehdit etmesine izin mi vereceğiz?" diyen Fransız Le Point dergisi hakkında suç duyurusunda bulunması.





Guardian'daki haberden bazı satırlar şöyle:





"Ankara'yı özellikle öfkelendiren, Macron'un Fransa'nın laik değerlerini radikal İslam'a karşı korumak için bir kampanya başlatması. Sınıfında Hz Muhammed'in karikatürünü gösteren bir öğretmenin öldürülmesi bu tartışmayı yeniden canlandırdı.





"Her iki cumhurbaşkanın da tartışmayı sürdürmek için iç siyasi nedenleri var. Macron'un en az sağdaki muhalifleri kadar İslami aşırılığa meydan okuyabileceğini göstermesi gerekiyor.





"Erdoğan da ülkesinde kamuoyu baskısı altında ve giderek kendisini İslam dünyasında Sünni hareketin lideri olarak sunmaya çalışıyor."





'Erdoğan'dan taziye ve destek mesajı gelmemesini not ettik'





Erdoğan, eleştirdiği Macron'a Fransa'da 2022'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerini hatırlatmış, "Seçimlerde akıbetini göreceğiz. Fransa'ya bir şey kazandıramadı ki kendisine bir şey kazandırsın" demişti.





Guardian'daki haberde, Fransız yetkililerin Erdoğan'ın yorumları için 'kabul edilemez' dedikleri, "Aşırılık ve kabalık bir yöntem değildir. Erdoğan'dan farklı bir politika izlemesini talep ediyoruz çünkü yaptığı her açıdan tehlikeli" diye de ekledikleri belirtiliyor.





Adının açıklanmasını istemeyen Elysee Sarayı'ndan bir yetkili ise şunları söylüyor:





"Fransa, öğretmen Samuel Paty'nin Paris dışında başı kesilerek öldürülmesi sonrası Türkiye Cumhurbaşkanı'ndan taziye ve destek mesajı gelmemesini not etti."





Aynı yetkili, Ankara'nın Fransız ürünlerinin boykot edilmesi çağrısı yapmasının kaygı verici olduğunu da belirtiyor.