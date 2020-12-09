Kavga ettiklerine yeni elçi atadılar

ABD Başkanlık Seçimleri'nin ardından Washington Büyükelçiliği görevine, AKP'nin kurucularından Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan getirildi.
"MACRON'UN DOSTU ALİ ONANER, PARİS BÜYÜKELÇİSİ OLDU"
Ankara'nın ilişkilerde zorlu bir süreçten geçtiği Paris'te ise İsmail Hakkı Musa'nın yerine Tunus Büyükelçisi Ali Onaner getirildi.
Fransız medyası bu atamayı Ankara'nın Paris'e uzattığı bir 'barış dalı' olarak yorumladı.
Ülkenin önde gelen haftalık haber dergilerinden Le Point, Onaner'in Paris'e atanması ile ilgili verdiği haberini "(Fransa Cumhurbaşkanı) Macron'un dostu Onaner, Paris Büyükelçisi olarak atandı" başlığıyla duyurdu.
Fransa'nın siyasi liderlerinin ve önemli yöneticilerinin mezun olduğu en prestijli yüksek okullarından Ulusal Yönetim Okulu'nda Onaner ile Macron'un 2002-2004'te birlikte eğitim gördüğünü belirten Le Point, mükemmel seviyede Fransızca konuşan Onaner'in Tunus Büyükelçiliği sırasında Türkiye'nin Libya pozisyonunu net bir şekilde savunduğunu işaret etti.
Fransa, Libya konusunda Türkiye'nin aksine General Halife Hafter güçlerine destek veriyor.
Murat Mercan ABD'ye (solda), Ali Onaner Fransa'ya (ortada) ve Ahmet Başar Şen Berlin'e atandı.
ESKİ BERLİN KONSOLOSU BERLİN BÜYÜKELÇİLİĞİ'NE GETİRİLDİ
Dışişleri Bakanlığı kararnamesinde dikkat çeken atamalar arasında Almanya da bulunuyor.
Kararnameye göre, Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürü olarak görev yapan Ahmet Başar Şen, 2016'dan bu yana Berlin'de görev yapan Ali Kemal Aydın'ın yerine atandı.
1996 yılında Dışişleri Bakanlığı'na giren Şen 2012-2016 yılları arasında Berlin Başkonsolosu olarak görev yürütmüştü.
Avrupa Birliği'nin 10-11 Aralık'taki zirvesinde Ankara'ya yaptırım konusunu görüşeceği bir dönemde Paris ve Berlin'i çok iyi tanıyan isimlerin büyükelçi olarak atanmasının ikili ilişkilerdeki olası çıkmazlarda Ankara'nın bakış açısının daha iyi yansıtılması olasılığını güçlendiriyor.
ATAMASI YAPILAN 11'İ KADIN 54 BÜYÜKELÇİ ŞÖYLE:
ABD Washington Büyükelçiliği Hasan Murat Mercan
Afganistan Kabil Büyükelçiliği Cihad Erginay
Almanya Berlin Büyükelçiliği Ahmet Başar Şen
Avusturya AGİT Daimi Temsilciliği Hatun Demirer
Azerbaycan Bakü Büyükelçiliği Ahmet Demirok
Bahreyn Manama Büyükelçiliği Esin Çakıl
BAE Abu Dabi Büyükelçiliği Tugay Tunçer
Bosna-Hersek Saraybosna Büyükelçiliği Sadık Babür Girgin
Brunei Darüsselam Bandar Seri Begavan Büyükelçiliği Hamit Ersoy
Burkina Faso Vagadugu Büyükelçiliği Nilgün Erdem Arı
Eritre Asmara Büyükelçiliği Mehmet Selim Kartal
Fas Rabat Büyükelçiliği Adnan Keçeci
Fransa Paris Büyükelçiliği Refik Ali Onaner
Fransa OECD Daimi Temsilciliği Kerem Alkin
Gine Konakri Büyükelçiliği Volkan Türk Vural
Güney Afrika Pretorya Büyükelçiliği Ayşegül Kandaş
Güney Sudan Juba Büyükelçiliği Erdem Mutaf
Hindistan Yeni Delhi Büyükelçiliği Fırat Sunel
Irak Bağdat Büyükelçiliği Ali Rıza Güney
İrlanda Dublin Büyükelçiliği Mehmet Hakan Olcay
İspanya Madrid Büyükelçiliği Burak Akçapar
İsviçre DTÖ Daimi Temsilciliği Alparslan Acarsoy
İsviçre Bern Büyükelçiliği Emine Ece Özbayoğlu Acarsoy
İtalya Roma Büyükelçiliği Ömer Gücük
Japonya Tokyo Büyükelçiliği Korkut Güngen
Kamerun Yaounde Büyükelçiliği Volkan Işıkcı
Kırgızistan Bişkek Büyükelçiliği Ahmet Sadık Doğan
Kongo Demokratik Cumhuriyeti Kinşasa Büyükelçiliği Mehmet Munis Dirik
Küba Havana Büyükelçiliği Vehbi Esgel Etensel
Libya Trablus Büyükelçiliği Kenan Yılmaz
Lübnan Beyrut Büyükelçiliği Ali Barış Ulusoy
Moğolistan Ulanbator Büyükelçiliği Zafer Ateş
Mozambik Maputo Büyükelçiliği Hüseyin Avni Aksoy
Myanmar Nepido Büyükelçiliği Ali Sait Akın
Nijerya Abuja Büyükelçiliği Hidayet Bayraktar
Özbekistan Taşkent Büyükelçiliği Olgan Bekar
Panama Panama Büyükelçiliği Lebibe Gülhan Ulutekin
Paraguay Asuncion Büyükelçiliği Serhat Aksen
Polonya Varşova Büyükelçiliği Cengiz Kamil Fırat
Sırbistan Belgrad Büyükelçiliği Hami Aksoy
Sierre Leone Freetown Büyükelçiliği Sibel Erkan
Singapur Singapur Büyükelçiliği Mehmet Burçin Gönenli
Slovakya Bratislava Büyükelçiliği Yunus Demirer
Slovenya Lübliyana Büyükelçiliği Aylin Taşhan
Suudi Arabistan Riyad Büyükelçiliği Fatih Ulusoy
Tacikistan Duşanbe Büyükelçiliği Emre Zeki Karagöl
Tanzanya Darüsselam Büyükelçiliği Mehmet Güllüoğlu
Tayland Bangkok Büyükelçiliği Serap Ersoy
Togo Lome Büyükelçiliği Esra Demir
Tunus Tunus Büyükelçiliği Çağlar Fahri Çakıralp
Uruguay Montevideo Büyükelçiliği Hüseyin Müftüoğlu
Yemen Sana Büyükelçiliği Mustafa Pulat
Yeni Zelanda Wellington Büyükelçiliği Fatma Ömür Ünsay
Zambiya Lusaka Büyükelçiliği İstem Cırcıroğlu