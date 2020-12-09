Kavga ettiklerine yeni elçi atadılar

ABD Başkanlık Seçimleri'nin ardından Washington Büyükelçiliği görevine, AKP'nin kurucularından Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan getirildi.







"MACRON'UN DOSTU ALİ ONANER, PARİS BÜYÜKELÇİSİ OLDU"





Ankara'nın ilişkilerde zorlu bir süreçten geçtiği Paris'te ise İsmail Hakkı Musa'nın yerine Tunus Büyükelçisi Ali Onaner getirildi.





Fransız medyası bu atamayı Ankara'nın Paris'e uzattığı bir 'barış dalı' olarak yorumladı.





Ülkenin önde gelen haftalık haber dergilerinden Le Point, Onaner'in Paris'e atanması ile ilgili verdiği haberini "(Fransa Cumhurbaşkanı) Macron'un dostu Onaner, Paris Büyükelçisi olarak atandı" başlığıyla duyurdu.





Fransa'nın siyasi liderlerinin ve önemli yöneticilerinin mezun olduğu en prestijli yüksek okullarından Ulusal Yönetim Okulu'nda Onaner ile Macron'un 2002-2004'te birlikte eğitim gördüğünü belirten Le Point, mükemmel seviyede Fransızca konuşan Onaner'in Tunus Büyükelçiliği sırasında Türkiye'nin Libya pozisyonunu net bir şekilde savunduğunu işaret etti.





Fransa, Libya konusunda Türkiye'nin aksine General Halife Hafter güçlerine destek veriyor.

Murat Mercan ABD'ye (solda), Ali Onaner Fransa'ya (ortada) ve Ahmet Başar Şen Berlin'e atandı.







ESKİ BERLİN KONSOLOSU BERLİN BÜYÜKELÇİLİĞİ'NE GETİRİLDİ





Dışişleri Bakanlığı kararnamesinde dikkat çeken atamalar arasında Almanya da bulunuyor.





Kararnameye göre, Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürü olarak görev yapan Ahmet Başar Şen, 2016'dan bu yana Berlin'de görev yapan Ali Kemal Aydın'ın yerine atandı.







1996 yılında Dışişleri Bakanlığı'na giren Şen 2012-2016 yılları arasında Berlin Başkonsolosu olarak görev yürütmüştü.





Avrupa Birliği'nin 10-11 Aralık'taki zirvesinde Ankara'ya yaptırım konusunu görüşeceği bir dönemde Paris ve Berlin'i çok iyi tanıyan isimlerin büyükelçi olarak atanmasının ikili ilişkilerdeki olası çıkmazlarda Ankara'nın bakış açısının daha iyi yansıtılması olasılığını güçlendiriyor.



