Samanyolu Haber /Gündem / Kavga sertleşiyor… ‘IBAN atın, 50 bin lira yollayayım’ /05 Eylül 2024 21:19

Kavga sertleşiyor… ‘IBAN atın, 50 bin lira yollayayım’

Ümit Özdağ, İYİ Parti'nin eski lideri Meral Akşener'in kendisine 50 bin TL'lik tazminat dava açtığını söyledi. Özdağ “ Siz bana IBAN numarası yollayın. Ben bir yerden bulur hemen hesabınıza yatırırım. Siz İYİ Parti’ye umut bağlayan insanlar için büyük bir hayal kırıklığı oldunuz. Bütün İYİ Partililere ihanet ettiniz" ifadelerini kullandı.

SHABER3.COM

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İYİ Parti’nin eski genel başkanı Meral Akşener’in kendisine 50 bin TL’lik tazminat davası açtığını söyledi.

Bir sosyal medya paylaşımıyla söz konusu duyuruyu yapan Özdağ şunları yazdı:

“Sayın Meral Akşener, bana 50 bin TL’lik tazminat davası açmışsınız. Siz bana IBAN numarası yollayın. Ben bir yerden bulur hemen hesabınıza yatırırım. Siz İYİ Parti’ye umut bağlayan insanlar için büyük bir hayal kırıklığı oldunuz. Bütün İYİ Partililere ihanet ettiniz. İYİ Parti için yıllarca emek sarfetmiş insanları harcayarak yılların AKP’lilerini milletvekili yaptınız. AKP’ye geçen Seyithan Iğsız ne karşılığı milletvekili oldu?

Seçimden 1 ay önce İYİ Parti Gaziantep il binasına geldiği zaman AKP üyesi olan borsacı Mehmet Mustafa Gürban ne karşılığı milletvekili oldu? Seçimden 1 sene önce fabrikasında Erdoğan posteri asılı olan İdris Nebi Hatipoğlu Eskişehir milletvekili olmak için ne yaptı? Ve İYİ Parti’nin kuruluşu esnasında partinin finans işlerine bakan, en yakınınız, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde görev verdirdiğiniz, CHP’den milletvekili seçtirdiğiniz ve şimdi AKP’ye geçen Ahmet Ersagun Yücel neden milletvekili oldu?

Nihat ağabey iyi ki bunları görmeden Vefat etmiş. Yoksa adam kahrından ölürdü. Neyse, yollayın IBAN’ı da 50 bin TL yollayayım. Demek ki yetmedi ancak ne kadar para toplarsanız toplayın borçlu olduğunuz kul hakkını ödeyemeyeceksiniz.”


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kavga sertleşiyor… ‘IBAN atın, 50 bin lira yollayayım’ Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:42:18