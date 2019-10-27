Kavganın yeni adresi...

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak ile eski başbakan Binali Yıldırım arasında bir çekişmenin Türk Telekom koridorlarında devam ettiği belirtiliyor.





Binali Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi'ni hem 31 Mart'ta hem de 23 Haziran'da kaybetmesi Albayrak’ın Türk Telekom içindeki durumunu güçlendirdiği iddia edildi.





2015 yılında Koza İpek Medya'ya kayyım olarak tayin edilen Ümit Önal'ı 31 Temmuz'da Türk Telekom'da genel müdür (CEO) koltuğuna Albayrak'ın oturttuğu ifade ediliyor. Yönetim kurulu başkanı Ömer Fatih Sayan’ın da Albayrak'a yakın bir isim olduğu vurgulanıyor.







BİNALİ YILDIRIM'A YAKIN İSİMLER GÖNDERİLİYOR





Önal genel müdür olur olmaz Binali Yıldırım’ın Türk Telekom’a koyduğu üst yöneticiler görevden alınmaya başlandı. Görevden alınmak ya da kaydırılmak istenen isimlerin Yavuz Yıldırım (aynı zamanda Binali Yıldırım’ın akrabası), Yavuz Türkmen, Yakub Öztunç ve Şükrü Kutlu (Binali Yıldırım’ın akrabası) olduğu belirtiliyor.





Bu kişiler sırasıyla toptan satış, iç denetim, hukuk ve idari işlerin başındaydı. Bu kişilerin kızağa çekildiğine dair duyuruların yazıldığı, ancak Yıldırım’ın diretmesi sebebiyle henüz yayımlanmadığı ya da ikisinin engellenebildiği bilgisi de ulaşıyor.





Yıldırım'a yakın isimlerden Şükrü Kutlu, 24 Temmuz’da yapılan açıklama ile başka bölüme kaydırıldı.





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Görevden alınacaklar ya da alınanlar bu yöneticilerle mahdut değil. Bu isimlere bağlı yöneticilerden de görevden alınmalar var. Geçen hafta Şükrü Kutlu’nun atadığı direktörlerden görevden alınanlar olduğu ve Kutlu’nun CC’de yer aldığı maillerle duyurulduğu kaydediliyor.





Türk Telekom’da siyasi atamalar, ekipler arası rekabet ve kadro oluşturma teşebbüsleri, her iki yılda bir üst yönetimin değişmesi ve alt ekiplerin değişmesi ile uzman, tecrübeli ve liyakat sahibi kişilerin Türk Telekom'dan ayrılmasına sebep oldu.





GEMİ BATARKEN KAYIKÇI KAVGASI DEVAM EDİYOR





Türk Telekom son dönemde ciddi kan kaybediyor. Ülkenin her yerinden “internet çalışmıyor” ya da “telefonlar kesik” bilgileri geliyor.





İsminin açıklanmasını istemeyen bir kaynak, "Koskoca Türk Telekom’un geldiği nokta, yapılan ve ısrarla sürdürülen hatalar ortadayken hâlâ kayıkçı kavgası ile şirket bu hale geldi. Gemi su alıyor. İçimizi burkuyor. Endişeyle takip ediyoruz." dedi.