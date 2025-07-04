Kavrulacağız

Termometreler 44 dereceyi gösterecek!





Meteorolojik değerlendirmelere göre, 5-12 Temmuz 2025 tarihleri arasında Aydın il genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerine çıkması bekleniyor.





Rekor Aydın'da olacak





Aydın İl Merkezi’nde en yüksek hava sıcaklıklarının 44 dereceye kadar ulaşacağı tahmin ediliyor.





Uzmanlar, aşırı sıcaklıkların özellikle kronik rahatsızlığı bulunanlar, yaşlılar ve çocuklar için risk oluşturabileceğini belirterek, yurttaşların günün en sıcak saatleri olan 11.00 ila 16.00 arasında açık alanlarda bulunmamaları gerektiğini vurguladı.





Güneş çarpmasına karşı dikkatli olunması gerektiğine işaret eden yetkililer serin ve gölge ortamlarda kalınması ve bol sıvı tüketilmesi gerektiğini hatırlattı.



