Kavuğun yeni sahibi kim oldu?

Oyuncu Rasim Öztekin, Geleneksel Türk Tiyatrosu’nun önemli bir simgesi olan kavuğu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle 20 Eylül’de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi’nde düzenlenecek törende Şevket Çoruh’a devredecek.







Kavuğu dört yıl önce Ses Tiyatrosu’nda Ferhan Şensoy’dan teslim alan Öztekin, yaşadığı kalp rahatsızlığı yüzünden tiyatro yapamadığını belirtti.





"KALBİM KAVUKLU OLARAK TİYATRO YAPMAMA İZİN VERMEDİ"





Öztekin şunları söyledi: “Kavuğu aldığım yaz, kalp yetersizliğinin yanına ciddi ritm problemleri de eklenince doktorum canlı performansı yasakladı. Kalbim, kavuklu olarak tiyatro yapmama izin vermedi. Durum böyle iken, kavuğu çok bekletmeden bir tiyatrocu kardeşime devretmeye karar verdim."





Oyuncu Şevket Çoruh, kavuğun yeni sahibi olacak.





"Baba Sahne’yi kuran Şevket Çoruh’a tiyatroya bugüne kadar yaptığı ve yapacağı katkılardan dolayı kavuğu devredeceğim." diyen Öztekin, "Tiyatroya gönül verenleri 20 Eylül’de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi’nde gerçekleştirilecek Kavuk Devir Teslim Töreni’ne bekliyoruz.” ifaelerini kullandı.