Samanyolu Haber /Kültür / Kavuk yeni sahibinde /20 Eylül 2020 21:15

Kavuk yeni sahibinde

Tiyatroda güldürü geleneğinin nişanı olan “Kavuk” özel bir devir-teslim töreniyle Rasim Öztekin tarafından Şevket Çoruh’a teslim edildi.

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Kel Hasan Efendi’den İsmail Dümbüllü’ye akabinde sırasıyla Münir Özkul, Ferhan Şensoy ve Rasim Öztekin’e emanet edilen “Kavuk”, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda düzenlenen özel bir devir-teslim töreniyle Şevket Çoruh’a teslim edildi.

Şevket Çoruh törende bir konuşma yaptı: "Rasim Ağabeyin (Öztekin) bu güzel sözlerinden sonra sanırım kavuğu bana vermeyecek diye düşündüm. İlk önce çok makbule geçti demek istiyorum, çok sağ olsunlar, takdir etmişler bizi. Bir konuşma hazırladım, çok heyecanlıyım."

ÇORUH: ÇOK SEVİNSEM AYIP OLUR MU?

"Mahalle yanarken saçımızı mı tarıyoruz? diye bir düşünce geldi aklıma dün burada dekoru yaparken..." diyen Çoruh, "Çok sevinsem ayıp mı olur dedim, oturup ağlasam ayıp mı olur? dedim. Ne yapacağımı bilemedim." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu törene görüntülü bir mesaj gönderdi. İstanbul olarak tiyatroyu desteklemeye devam edeceklerini belirten İmamoğlu, iki ismi de tebrik etti.
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