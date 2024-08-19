Kayalıkta mahsur kalan mülteciler kurtarıldı: 50 günlük bebek de var

Tilos Belediye Başkanı Maria Kamma, paylaşımında, üç gün boyunca dağlık bir bölgede mahsur kalan ve ailesinin deniz suyu ile mama yapmak zorunda kaldığı 50 günlük bir bebeğin, adalıların özverili çalışmaları sonucu kurtarıldığını belirtti. Bebek, bu zorlu deneyimden sağ çıkmasının simgesi olarak İyonas ismiyle anılmaya başlandı.





Kamma, İyonas'ın hikayesini, "İyonas'ın hikayesi adaya gelen ve Aziz Panteleimon Manastırı'nı inşa eden keşişinkine benziyor. 50 günlük bir mülteci bebek, üç gün boyunca kayalıklarda mahsur kaldı, ailesi ona deniz suyu ile mama yapmak zorunda kaldı" sözleriyle aktardı. Kamma, Tilos halkının mülteci krizine karşı sergilediği dayanışma ruhunu vurguladığı mesajında, "Tilos toplumu bir kez daha zorlukların üstesinden gelerek mülteci krizine karşı güçlü bir duruş sergiledi. Adada hiçbir insan hayatını kaybetmedi ve bizler bu zorlu yolculuğu göze alan insanlara elimizden gelen her şekilde yardım etmeye çalışıyoruz" dedi.





Belediye Başkanı, zorlu koşullar altında mücadele eden ve İyonas gibi birçok mültecinin hayatını kurtaran adalılara da teşekkür ederek "Spiros, Mimis, Nikos, Maria, Vasilis, Mihalis, Merkür ve daha niceleri, yılmadan 'Adamızda kimse kaybolmayacak!' diyorsunuz" dedi, bu kişilerin özverili çalışmalarının takdire şayan olduğunu belirtti.





Gazete Duvar'dan Nikolaos Stelya'nın haberine göre Ege Denizi'nde yer alan küçük bir Yunan adası olan Tilos'taki sarp kayalıklarda üç gün boyunca mahsur kalan, aralarında 50 günlük bir bebeğin de olduğu mülteciler kurtarıldı. Tilos Belediye Başkanı Maria Kamma, Facebook hesabından yaptığı bir paylaşımla, adaya gelen mültecilere yönelik yardım çabalarını ve İyonas ismiyle anılmaya başlanan 'mucize bebeğin' kurtarılma hikayesini kamuoyuyla paylaştı.Kamma, açıklamasında, insan kaçakçılarının mültecilere yönelik acımasız uygulamalarına da dikkat çekti. "Hamile kadınlar, bebekler ve çocuklar adanın sarp kayalıklarına terk ediliyor, kadınlar yaralı, erkekler ise insan kaçakçıları tarafından feci şekilde dövülmüş halde bulunuyor. Dışarıdan yardım mı? Çok az..." diyerek durumun vahametini anlatan Kamma, uluslararası toplumun bu konuda daha fazla sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.Tilos'taki yeni gelişme ile ilgili Yunanistan Sahil Güvenliği de bir açıklamada bulundu. Mixani tou Xronou sitesinde yer alan ilgili habere göre, Yunanistan Sahil Güvenliği açıklamasında 16 Ağustos 2024 sabahının erken saatlerinde, Tilos Liman Başkanlığı'nın, Megalo Chorio bölgesinde bir grup mültecinin karaya çıktığı ihbarını aldığı, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekiplerinin 30 mülteci tespit ettiği bilgisini paylaştı.Açıklamada ayrıca şu bilgiler yer aldı: "Göçmenler, ifadelerinde kendilerini Türkiye kıyılarından getiren sürat teknesinin Tilos açıklarında bıraktığını ve hızla uzaklaştığını belirttiler. Ayrıca, aralarında bir bebek de bulunan altı kişinin (6), 'Skafis' ve 'Lethron' kıyı bölgeleri arasında kalan sarp kayalık bir alanda mahsur kaldığını ifade ettiler. Bunun üzerine, bir Sahil Güvenlik botu, bir Sahil Güvenlik helikopteri ve Liman Başkanlığı kara ekipleri tarafından geniş çaplı bir arama kurtarma operasyonu başlatıldı. Ancak, ilk etapta herhangi bir ize rastlanmadı. Operasyona daha sonra Rodos İtfaiye Teşkilatı'na ait beş kişilik bir ekiple birlikte bir Açık Deniz Botu (AOB) da dahil oldu. Yoğun arama çalışmalarının ardından, kayıp altı kişi, Lendi bölgesindeki kayalık alanda devriye botu tarafından tespit edildi. Mahsur kalanlar, ekipler tarafından başarıyla kurtarılarak Tilos'un Livadia limanına güvenli bir şekilde nakledildi. Olayda toplamda otuz altı (36) kişi (18 erkek, 9 kadın ve 9 çocuk) sağ salim kurtarıldı. Olayla ilgili soruşturma Tilos Liman Başkanlığı tarafından yürütülüyor."