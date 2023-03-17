Samanyolu Haber /Dünya / Kaybolan(!) 2,5 ton doğal uranyum bulundu /17 Mart 2023 08:19

Kaybolan(!) 2,5 ton doğal uranyum bulundu

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı kuvvetler, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) dün kaybolduğunu açıkladığı uranyumu bulduğunu duyurdu.

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Hafter'e bağlı kuvvetlerin Manevi Yönlendirme Dairesi Başkanı Tümgeneral Halid el-Mahcub, yaptığı açıklamada, söz konusu 2,5 ton uranyumun Çad sınırına 5 kilometre mesafede bir depoda olduğunu söyledi.

Mahcub, UAEA, uzman gönderene kadar uranyumu koruyacaklarını ifade etti.

UAEA ile koordineli çalıştıklarını aktaran Mahcub, Ajansın daha önce söz verdiği koruyucu giysi ve maske ihtiyacını ise karşılamadığını belirtti.

Mahcub, UAEA Başkan Yardımcısı Massimo Aparo'nun kendilerine uranyumu kaçıran kişilerin maddenin ne kadar tehlikeli olduğunu bilmemeleri üzerine işlerine yaramadığı için bıraktığını söylediğini aktardı.

UAEA'nın 2020'de Libya'nın güneyindeki uranyum sahasını ziyaret ettiğini hatırlatan Mahcub, Ajansın söz konusu uranyum miktarını ayırdığını ve depoyu mühürlediğini anımsattı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansından (UAEA) dün yapılan açıklamada, Libya'da 2,5 ton doğal uranyum içeren 10 varilin daha önce yetkililerce bildirilen konumda bulunamadığı belirtilmişti.

"Sarı kek" olarak bilinen toz madde yüzde 80 oranında uranyumoksit içeriyor. Nükleer reaktörlere yakıt üretmek için kullanılan bu madde nükleer silah yapımı için zenginleştirilebiliyor.

Maddenin bu hali ile çok düşük oranda radyasyon yaydığı belirtilirken "riskler sınırlı olsa da göz ardı edilemeyecek boyutta" olduğu belirtiliyor.

Muammer Kaddafi yönetimi altında Libya'nın nükleer silah geliştirme programı yürüttüğünden şüpheleniliyordu. Bu program 2003 yılında sonlandırıldı fakat Kaddafi karşıtı ayaklanmalar sırasında ülkenin güneyindeki çölde bir vaha olan Sabha bölgesinde sarı kek deposu bulundu. 2011 yılında depoyu inceleyen UAEA güvenlik önlemleri yetersiz olduğu için variller içerisindeki doğal uranyum satılması ya da nakledilmesi tavsiyesinde bulunmuştu.
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