Samanyolu Haber /Gündem / "Kaybolan tarihi eserler nerede?" /30 Eylül 2022 20:53

"Kaybolan tarihi eserler nerede?"

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kaybolan ya da çalınan kültür varlıklarının akıbetinin belirlenmesi için Meclis Araştırması açılmasını istediği ifade edildi.

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Evrensel'de yer alan habere göre Türkiye’nin tarihi eserler bakımından zengin bir ülke olmasına rağmen, tarihi eserlerin kaybolduğu, çalındığı ya da tahrip olduğu yönündeki iddiaların son yıllarda arttığına dikkat çeken CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kaybolan ya da çalınan kültür varlıklarının akıbetinin belirlenmesi için Meclis Araştırması açılmasını istedi.

GÜRER, KAYBOLAN TARİHİ ESERLER İÇİN MECLİS ARAŞTIRMA ÖNERGESİ VERDİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tarihi eserler ve kültür varlıklarındaki kaybolma ya da çalınma iddiaları üzerine, konunun detaylı bir şekilde irdelenmesi amacıyla Meclis Araştırma Önergesi verdi.

KAYBOLAN TARİHİ ESER SAYISI ARTIYOR

Gürer, kültür varlıklarının önemine dikkat çektiği Meclis Araştırma Önergesinde, “Özellikle ülkemiz topraklarının bulunduğu konum itibariyle kültürel ve tarihi çok sayıda tarihi esere ev sahipliği yaptığı bilinmekte olup bu konuda bizlere de bu eserlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması için görevler düşmektedir. Ancak her geçen gün tarihi eserlerin ya kaybolduğu veyahut çalındığı o da olmazsa tahrip edildiği yönünde kamuoyuna yansıyan iddialar vardır” ifadelerini kullandı.

TARİHİ ESERLERİMİZ KORUNAMIYOR

CHP Milletvekili Gürer, Kültür ve Turizm Bakanlığının internet sitesinde, çalınan ve kaybolan kültür varlıklarının uzun uzadıya devam eden bir listesi yayınlandığına da dikkat çekerek, “Yaşanan bu kayıplar eserlerin ya korunmadığını ya da korunamadığının somut göstergesidir. Nitekim Bakanlığın internet sitesinde; Bakanlığa bağlı müze, özel müze, koleksiyoncular, ören yeri, kazı alanı ve diğer alanlardan çalınan veya kaybolan eserler açıklanmıştır. Açıklamalar neticesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı yaklaşık 90 müze, 17 özel müze ve koleksiyonculardan yüzlerce tarihi eserin çalındığı veya kaybolduğu ortaya çıkmıştır” dedi.
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