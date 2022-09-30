"Kaybolan tarihi eserler nerede?"

GÜRER, KAYBOLAN TARİHİ ESERLER İÇİN MECLİS ARAŞTIRMA ÖNERGESİ VERDİ
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tarihi eserler ve kültür varlıklarındaki kaybolma ya da çalınma iddiaları üzerine, konunun detaylı bir şekilde irdelenmesi amacıyla Meclis Araştırma Önergesi verdi.
KAYBOLAN TARİHİ ESER SAYISI ARTIYOR
Gürer, kültür varlıklarının önemine dikkat çektiği Meclis Araştırma Önergesinde, “Özellikle ülkemiz topraklarının bulunduğu konum itibariyle kültürel ve tarihi çok sayıda tarihi esere ev sahipliği yaptığı bilinmekte olup bu konuda bizlere de bu eserlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması için görevler düşmektedir. Ancak her geçen gün tarihi eserlerin ya kaybolduğu veyahut çalındığı o da olmazsa tahrip edildiği yönünde kamuoyuna yansıyan iddialar vardır” ifadelerini kullandı.
TARİHİ ESERLERİMİZ KORUNAMIYOR
CHP Milletvekili Gürer, Kültür ve Turizm Bakanlığının internet sitesinde, çalınan ve kaybolan kültür varlıklarının uzun uzadıya devam eden bir listesi yayınlandığına da dikkat çekerek, “Yaşanan bu kayıplar eserlerin ya korunmadığını ya da korunamadığının somut göstergesidir. Nitekim Bakanlığın internet sitesinde; Bakanlığa bağlı müze, özel müze, koleksiyoncular, ören yeri, kazı alanı ve diğer alanlardan çalınan veya kaybolan eserler açıklanmıştır. Açıklamalar neticesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı yaklaşık 90 müze, 17 özel müze ve koleksiyonculardan yüzlerce tarihi eserin çalındığı veya kaybolduğu ortaya çıkmıştır” dedi.