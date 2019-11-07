Samanyolu Haber /Dünya / Kaybolan turistin eli ve alyansı köpekbalığının midesinde bulundu /07 Kasım 2019 23:39

Kaybolan turistin eli ve alyansı köpekbalığının midesinde bulundu

Tatile gittiği Afrika'daki Madagaskar adasında kaybolan İskoç turistin kopmuş kolu bir köpek balığının midesinde bulundu.

SHABER3.COM

Hint Okyanusu'nda Madagaskar'ın doğusundaki bir adaya karısıyla birlikte tatile giden ve kaybolan İskoç turistin kopmuş eli ve alyansı bir köpekbalığının midesinde bulundu.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre yerel gazetelerde yer alan habere göre, İsmi açıklanmayan 44 yaşındaki turist, en son Cumartesi günü Fransa'ya bağlı Reunion adası kıyısındaki bir gölcükte şnorkelle yüzerken görülmüştü.

Daha sonra ortadan kaybolduğu anlaşılan turist için arama çalışmaları başlatılmış ancak herhangi bir ize rastlanmamıştı.

BBC İskoçya'ya konuşan bölge sakinlerinden Erick Quelquejeu, turistin kaybolduğu anlaşıldıktan sonra helikopter, uçak ve dalgıçlarla yapılan arama çalışmalarının sonuçsuz kaldığını belirterek "Adada pek çok köpekbalığı saldırısı oluyor, ama bu konuda her yerde uyarılar var" diye konuştu.

Civarda yakalanan bir kaplan köpekbalığına yapılan otopside, kayıp turistin eli ve alyansı bulundu.

Söz konusu köpekbalığı, Hint Okyanusu'nda turistin en son görüldüğü gölcükten 7 km kadar açıkta Pazartesi ve Salı günleri araştırma amacıyla yakalanan beş köpekbalığı arasında yer alıyordu.

Adamın köpekbalığı saldırısına mı uğradığı yoksa boğulduktan sonra köpekbalığı tarafından mı yendiği henüz bilinmiyor.

Madagaskar'ın yaklaşık 1000 km doğusunda yer alan ve Fransa'ya bağlı olan Reunion adası sörf ile ünlü. Ancak köpekbalığı tehlikesi nedeniyle adada sörf ve yüzmeye 2013'te kısmi sınırlama getirilmiş, sadece gölcüklerdeki sığ sularda buna izin verilmeye başlanmıştı.

Ancak birçok sörfçü yasağı delerek ada açıklarında da denize açılıyordu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçen ay yaptığı bir konuşmada, güvenli olduğuna karar verilirse 2022'ye dek bölgede su sporlarının yeniden yaygınlaştığını görmek istediğini ifade etmişti.

Bu yıl içinde Reunion sularında ölümle sonuçlanan iki köpekbalığı saldırısı oldu.

Etinde tespit edilen bazı zehirli maddeler nedeniyle adada yemek amacıyla köpekbalığı avlamak 1999'da yasaklanmıştı. Bu nedenle bölgede köpekbalığı sayısının arttığı ifade ediliyor.
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