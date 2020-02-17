Kaybolan tutuklu yakınıyla ilgili MİT şüphesi

24 gündür kendisinden haber alınamayan Mehmet Bal’ın ailesi, Bal’ın devlet sorumluluğu altında kaybolduğunu belirtirken, HDP PM üyesi Ferhat Encü de devlet mekanizmaların konu üzerinde durmadığını söyledi.





Cezaevindeki oğlunu ziyaret etmek için 24 Ocak’ta Batman’dan İstanbul’a gelen ve aynı gün akrabalarıyla görüştükten sonra bir daha kendisinden haber alınmayan Mehmet Bal’ın ailesi, Bağcılar’da bulunan Batmanlılar Derneği’nde basın açıklaması düzenlendi. “Mehmet Bal Nerede?” pankartının açıldığı açıklamaya Halkların Demokratik Partisi (HDP) PM üyesi Ferhat Encü, Özgürlük için Hukukçular Derneği (ÖHD) üyeleri, Batman Dernekleri Federasyonu üyeleri, Doğu ve Güneydoğu Derneği (DGD) üyeleri ve Bölge gençlik dernekleri üyelerinin yanı sıra çok sayıda yurttaş katıldı.





Açıklamada ilk olarak söz alan Bal’ın akrabası Abdulselam Bal, 24 gündür kendisinden haber alınamayan Mehmet Bal’ın devlet sorumluluğu altında kaybolduğunu kaydetti.





Daha sonra söz alan Bal’ın oğlu Nihat Bal ise, 24 gündür babasının kayıp olduğunu ve ortaya çıkarılması gerektiğini belirtti. Babasının derhal bulunmasını isteyen Bal, “Babamın nerede olduğunu bilmek bizim hakkımız. Bu süre zarfında tek bir haber almış değiliz. Bir yerde düştü mü yaşıyor mu hiçbir bilgimiz yok. Yetkili kurumlar bize bilgi vermiyor. Babamın derhal bulunmasını istiyorum” dedi.





‘MİT’İN GAYRİ RESMİ GÖZALTI MERKEZLERİ VAR’

Özgürlük için Hukukçular Derneği adına konuşan Serhat Çakmak, kayıp vakalarında yargı makamları ve devlet kurumlarının ciddiyetle yaklaşmadığı için kaybın başka anlamlar taşıdığını söyledi. Devletin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini, aksi taktirde hafızalarının kendilerini 1990’yıllara götüreceğini kaydeden Çakmak, “Bizlerin hafızası 1990’lı yıllardaki faili meçhullere gidiyor. Yeni o dönemde kaybolmalara gidiyor. Gölbaşında MİT’e ait olduğu bilinen gayri resmi yerler var. İnsanlar zorla alınarak oraya götürülüyor. Ve beli bir müddet tutuktan sonra devletin resmi görevlerine bilgi veriyor. Bu tür durumlar olduğu için, hukukta yeri olmayan pratik uygulamalar olduğu için bunu diyoruz” diye konuştu.





MOBESE KATIYLARINA BAKILMIYOR

Son olarak Doğu-Güneydoğu Dernekleri ve Batman Dernekleri Federasyonu Başkanı Abdulhakim Daş söz aldı. 90’lı yıllarda Kürt kentlerinde on binlerce insanın kaybedildiğini belirten Daş, kaybedilenlerin akıbetlerinin meçhul olmadığını ve herkesin bildiğini söyledi. Daş, “Devlet, bu ülkede yaşayan herkesin hayatından sorumludur. Canlı veya ölü de olsa bile Mehmet Bal’a ne olduğunu ortaya çıkarmalıdır. Bir araya geldiğimiz de bizi izlemeye bizi takip etmeye imkânı var. Ancak Mehmet Bal’a ne olduğunu söylemiyor. Hem telefon sinyali hem de mobese kameraları ile Bal’ı arayabilir. Tekrardan devlet yetkililerine sesleniyoruz; Mehmet Bal’ı bulup ailesine teslim edilmeli” şeklinde konuştu.