Kaygı veren bilanço: 1,5 milyon kişi salgın hastalığa yakalandı

Açıklamada, bulaşıcı hastalığa yakalananların iyileşip iyileşmediğine ilişkin bilgi verilmezken, 7 Ekim'den bu yana 2.4 milyon nüfuslu Gazze Şeridi içinde yerlerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı belirtildi.





Gazze Şeridi'ndeki hükümet, devam eden İsrail saldırlarının bir sonucu olarak bulaşıcı hastalıklara yakalanan yerinden edilmiş kişilerin sayısının yaklaşık 1.5 milyona ulaştığını açıkladı.Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 1.5 milyon yerinden edilmiş Filistinli, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinden çok kez yerinden edilmeleri sonucu bulaşıcı hastalıklara yakalandı." ifadelerine yer verildi.İsrail'in ablukası ve 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırıları sonucunda Gazze Şeridi'nde, 3 bin 500 çocuğun açlıktan ölme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu konusunda uyarıda bulunulan açıklamada, Gazze Şeridi dışında tedaviye ihtiyaç duyan 10 bin kanser hastasının da hayatının risk altında olduğu vurgulandı.Açıklamada, Gazze Şeridi'nde 17 bin çocuğun, İsrail'in saldırları sonucu ebeveynleri ya da ikisinden biri olmadan yaşadığı belirtilerek, Gazze Şeridi'nde sağlık hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle 60 bin hamile kadının risk altında bulunduğunun altı çizildi.İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 731 Filistinli öldürüldü, 83 bin 530 kişi yaralandı.Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.