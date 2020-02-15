Kayınpederi gibi alıngan... Haberini yapan muhabire hakaret soruşturması açtırdı

Cumhuriyet gazetesinin, 20 Ocak 2020 tarihli, “Damat işi biliyor” başlıklı manşetinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın 2013 yılında, babası Sadık Albayrak’ın ise 2003 yılında Kanal İstanbul güzergâhındaki Arnavutköy’e bağlı Boyalık mahallesindeki 2 arazı satın aldıkları haberi verilmişti.





Tarla vasfındaki bu araziler, Kanal İstanbul’un çevresine kurulacak “Yenişehir”i işlendiği planda da “konut alanı” sınırları içinde kalıyordu.





Konuyla ilgili gazetenin Bakan Albayrak’a yönelttiği soruları yanıtlayan bakanlık yetkilisi, Albayrak’ın araziyi 2012 yılında satın aldığını belirtmişti. Yetkili, “Berat beyin babası Sadık Albayrak 2003 yılında bu köyden arazi aldı. 2012’de arazinin yan tarafındaki arazi satışa çıktı. Yabancıya gitmemesi için de Berat Albayrak bu araziyi aldı. Kanal İstanbul’la bağdaştırmak zorlama olur. Kanal İstanbul’la bir ilgisi yok” demişti.





Albayrak’ın avukatı Ahmet Özel haber üzerine hukuku yollara başvuracaklarını açıklamış ve ardından İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği tarafından habere erişim engeli getirilmişti. Haberi gündeme taşıyan onlarca internet sitelerine de yasak kararı alındı.





Son olarak haberi yapan Cumhuriyet gazetesi muhabiri Hazal Ocak hakkında da “kamu görevlisine hakaret” iddiasıyla soruşturma başlatıldı.