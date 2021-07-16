Kayınvalidesini benzin döküp yaktı, yanarken oturup izledi

Mersin’in merkez Yenişehir ilçesi Eğriçam Mahallesi'nde iki gün önce yaşanan olayda, iddiaya göre, yaklaşık 2.5 yıl önce Özgür E. ile evlenen bir çocuk annesi Berna D., eşinden sürekli şiddet görmeye başlayınca bir süre sonra boşandı. Ancak Özgür E.’nin karısını ikna etmesiyle çift tekrar birlikte aynı evde yaşamaya başladı. Tüm bu süreçte biri 1.5 yaşında, diğeri 6 aylık iki çocukları olan çiftin kavgaları devam etti.







Benzin döküp, izledi





Torunlarına bakmak için kızı Berna’nın evine giden 3 çocuk annesi Yasemin D., olay günü yine kızının evindeydi. Bu sırada eşiyle telefonda tartışan Özgür E., elinde bir bidon benzinle eve geldi.





Kapıyı açan kayınvalidesine halini hatırını sorduktan sonra halının üzerine benzin dökerek ateşe veren Özgür E., kayınvalidesinin alevler arasında yanmasını izledi. Zanlı, evde bulunan eski eşi Berna D.’ye de ‘Seni de yakacağım’ diye tehdit ederek şiddet uyguladı. Kayınvalide Yasemin D., alevler içinde kendini söndürmeye çalışırken, kızının da ayakları yandı.





Olayın ardından Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi Yoğun Bakın Bakım Servisinde tedavi altına alınan Yasemin D.’nin bütün vücudunda 3’üncü derece yanıklar oluşurken, sağlık durumunun ciddiyetini koruğu öğrenildi.





Öte yandan, olaydan sonra yakalanan zanlı Özgür E ise çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.





"Annemin ilk söylediği cümle, ‘Beni yanarken izledi"





Hastanede annesine refakat eden 37 yaşındaki Selin D. yaşananları şu sözlerle anlattı: "Annemin bana söylediği, direkt içeriye giriyor ‘Nasılsın anne? Ne yapıyorsun’ diyor. Annem bunun elindeki bidonu görmüyor, ‘İyiyim’ diyor. Eve benzini dökmeye başlıyor. O sırada annem ‘Ne yapıyorsun sen’ diyerek elini tutuyor, kibritin üstüne koyuyor çakmasın diye.





O sırada bütün evi yakıyor. Annem o sırada alev almış. Kız kardeşim bağırıyor ‘Annemi yaktın’ diye. O da ‘Seni de yakacağım’ demiş. Annem sönmek için uzun süre kendi kendine mücadele etmiş ve ilk söylediği cümle, ‘Beni karşımda yanarken izledi’. Benim annem çatır çatır orada yandı, şu anda 3’üncü derece bütün vücudu yanık. O kadar kötü durumda ki, ben onu o şekilde gördükçe kahroluyorum. Benim annem ölseydi bundan daha iyiydi. Çok aşırı acı çekiyor" diye konuştu.





"Çıkarsa kız kardeşimi de aynı şekilde yakacak ve o çocukları da öldürecek"





Annesinin durumunun anlatılamayacak kadar çok kötü olduğunu vurgulayan Selin D., kız kardeşinin de bacaklarının yandığını ve iki bebekle perişan olduğunu söyledi.





Kardeşinin şu anda başka bir evde kaldığını ve tedavisine orada devam edildiğini anlatan Selin D., şunları söyledi: "Gerçekten çok zor. Allah kimseye yaşatmasın, kimsenin annesini o halde göstermesin. Kim bilir benim annem ne zaman iyileşecek. İyileşecek mi acaba, biz buradan çıkabilecek miyiz? Kız kardeşimin bundan sonraki hayatı nasıl olacak? Adam yarın bir gün çıkıp, bu sefer onu çatır çatır yakar."





Bir ay önce de eve benzin dökmüş





Zanlının kız kardeşini sürekli tehdit ettiğini, evden ayrılırsa öldüreceğini söylediğini belirten Selin D., "Sürekli ‘seni yakacağım’ diyormuş. Bir ay önce de kız kardeşim bana, ‘Kavga ettik, eve geldi komple benzin döktü. Onu teskin ettim. Senden ayrılmayacağım dedim, alttan aldım’ dedi. Bir ay sonra da bunu gerçekleştirdi. Kesinlikle ‘Ben cinnet geçirdim’ demesin. Bu bir anlık cinnet değil. Bunun tatbikatını bir ay önce uygulamış zaten. Bu planlı bir olay" dedi.



