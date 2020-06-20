Kayıp 10 yıl olabilir!

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) önde gelen yatırım fonlarından Bridgewater, kâr oranlarındaki düşüş sebebiyle hisse senedi piyasalarında "kayıp 10 yıl" yaşanabileceği ikazında bulundu.





Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere büyük merkez bankalarının para musluklarını hiç olmadığı kadar açması sebebiyle borsalarda balon oluştu.





10 YIL İÇİN "KAYIP DÖNEM" İDDİASI





Dünyanın en büyük yatırım fonlarından Bridgewater Associates, önümüzdeki 10 yılın hisse senedi piyasaları için “kayıp 10 yıl” diye nitelendirdi.





Ünlü yatırımcı Ray Dalio’nun şirketi olan Bridgewater, ABD’de şirketlerin kâr oranlarında son yıllarda kaydedilen güçlü artışın terse döndüğünü vurguladı. Borsalardaki coşku her an bitebilir.





Bloomberg’ün haberine göre, Bridgewater analistleri, borsalardaki düşüşün kârlardaki mevcut dönemsel düşüşün ötesine geçebileceğine işaret etti.





KÂRLILIK YERİNE TEDARİK ZİNCİRLERİ ÖNCELİK OLACAK





Gelişmiş ülkelerde şirket kârlılığının en büyük itici gücü olan küreselleşmenin zirve noktayı gördüğüne işaret edilen raporda, “ABD ile Çin arasındaki çatışma ile salgın, uluslararası şirketlerin önceliği kârlılık yerine tedarik zincirlerine vermelerine sebep oluyor.” denildi.





Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle talepte yaşanan çöküşün şimdiden kârlılıkta büyük bir düşüşe sebep olduğu belirten şirket, "Intel ile Taiwan Semiconductor Manufacturing şirketinin daha yüksek maliyetli olmasına rağmen üretimi ABD’ye kaydırma kararları 'kâr yerine tedarik zincirine öncelik verme' eğilimine örnek olarak gösterilebilir." tespitinde bulundu.





BORÇLAR VE NAKİT SIKINTISI ARTACAK





Toplam kârlar toparlansa bile bu dönemde bazı şirketlerin iflas edeceği ya da hisse değerlerinin düşeceği belirtilen raporda, “Salgın sonrasında şirketler, daha yüksek borç ve daha düşük kâr oranlarına sahip olacak. Nakit sıkıntıları yaşanacak.” değerlendirmesi yer aldı.





Nisan sonu itibarıyla Bridgewater toplam 138 milyar dolar tutarında varlığı yönetiyor.