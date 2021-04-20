Samanyolu Haber /Gündem / Kayıp atlarla gündeme gelmişti, istifa etti /20 Nisan 2021 12:58

Kayıp atlarla gündeme gelmişti, istifa etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınan atların kaybolması, MHP'de istifa getirdi.

SHABER3.COM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Adalar’daki fayton esnafından aldığı bin 177 atı geçtiğimiz yıl sahiplendirmişti. Bu atlardan 50’si de MHP’li Hatay Dörtyol Belediyesi'ne hibe edildi. İki belediye arasında geçen yıl ekim ayında taşıma devir sözleşmesi imzalanmıştı. Ancak belediyeye teslimi yapılan ve kaybolmalarını engellemek amaçlı çip de takılan atlar bir süre sonra kayboldu.

Olayın kamuoyuna yansıması sonrasında, kayıp atlar MHP'de istifa getirdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin'in MHP'den istifa ettiğini açıkladı. Twitter üzerinden açıklama yapan Durmaz, "İstanbul BŞB’den aldığı atlar nedeniyle, Adli ve İdari Soruşturmaya muhatap olan, Hatay/Dörtyol Belediye Başkanımız Sn Fadıl Keskin’in, partimizden istifası işleme konulmuş olup, Belediye Başkanları listemizden de düşürülmüştür.Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur" ifadelerini kullandı.
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