Samanyolu Haber /Dünya / Kayıp belediye başkanı ölü olarak bulundu /09 Temmuz 2020 23:54

Kayıp belediye başkanı ölü olarak bulundu

Güney Kore'nin başkenti Seul'ün belediye başkanı olan ve bir süredir kayıp olduğu belirtilen Park Won-soon'un cansız bedeninin bulunduğu ifade edildi.

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BBC Türkçe'de yer alan habere göre birkaç saattir kayıp olarak aranan Seul Belediye Başkanı Park Won-soon'un ölü bulunduğu açıklandı. Güney Kore medyasında yer alan haberlere göre, Park'ın intihar ettiği düşünülüyor.

Park'ın kızının babasına ulaşamayınca polise haber vermesinin ardından arama çalışmaları başlatılmıştı.

Park'ın kızı polise babasının cep telefonunun kapalı olduğunu ve geride vasiyet niteliğinde bir mesaj bıraktığını söylemişti.

Evden ayrılmadan önce mesaj bıraktı

Seul Emniyet Müdürlüğü, Park'ın hayatını kaybetmesinden kısa bir süre önce belediyenin kadın bir çalışanı tarafından hakkında cinsel taciz suçlaması yapıldığını doğruladı.

Park'ın bugün makamına gitmediği, belediye binasında bir yerel hükümet yetkilisiyle olan görüşmesini iptal ettiği belirtiliyor.

İlk kez 2011'de Seul Belediye Başkanı seçilen Park, geçen yıl üçüncü ve son dönem için yeniden bu göreve gelmişti.

Cumhurbaşkanı Moon Jae-in'in partisi Liberal Demokratik Parti'nin üyesi olan Park'ın 2022 seçimlerinde iktidarın muhtemel başkan adaylarından biri olarak görülüyordu.
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