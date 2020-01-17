Kayıp KHK'lı olayında yeni gelişme

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, yaklaşık beş ay önce Yusuf Bilge Tunç’un kaçırıldığı iddiasını Twitter hesabından gündeme getirmişti.







Tunç’a ait olduğu belirtilen aracın bulunduğu yere giderek incelemede bulunan Gergerlioğlu, polisin olay yeri incelemesi yaptığını söylemiş, kendisi canlı yayınla izlenimlerini paylaşmıştı.





Tunç’un ailesiyle de görüşme yapan Ömer Faruk Gergerlioğlu olayla ilgili Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’na 15 Ağustos 2019 tarihinde araştırılması talebinde bulundu.





Ankara Emniyeti Müdürlüğü’nden yaklaşık dört ay sonra Yusuf Bilge Tunç hakkında yapılan işlemlerle ilgili komisyona verilen 25 Aralık 2019 tarihli yanıtta şu ifadelere yer verildi:





“2017/129238 sayılı soruşturma dosyası şüphelisi olduğu, gözaltı kararı ile ikametinde arama yapılmasına yönelik Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğinin 02.08.2017 tarih ve 2017/6193 D. İş kararı talimatlarının gereği için 05.08.2017 günü eş zamanlı çalışma yapıldığı, Yusuf Bilge TUNÇ isimli şahsın yakalanması ve şahsın ikamet adresinde arama yapılması için Adana İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince gerekli çalışmaların yapıldığı ancak şahsın belirtilen adreste bulunmaması sebebiyle yakalanması mümkün olmamıştır. Yapılan bu operasyonel çalışma haricinde Müdürlüğümüzce başka bir işlem yapılmadığı anlaşılmıştır. UYAP sorgulamasında şahsın 5. Sulh Ceza Hakimliğinin kararı ile ARANMA kaydının bulunduğu ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan soruşturmada firari şüpheli olduğu anlaşılmıştır.”





Emniyetin Yusuf Bilge Tunç’la ilgili yaptığı açıklamayı değerlendiren Ömer Faruk Gergerlioğlu; “Hep aynı hikâye… Daha önceki kayıplarla aynı cevapları aldık. Hep aynı cevaplar veriliyor” dedi ve şunları kaydetti:





“Ailesi perişan, 5 aya yaklaşmış durumda. Diğer kaçırılanlar 6 ay 8 ay sonra ortaya çıkmıştı bu kişi 4.5 ay oldu 5. Aya giriyor hâlâ ortada yok. Hiçbir MOBESE kamerası araştırılması hâlâ yapılmadı. HTS kayıtları hâlâ yok. Aracı bırakıldığı yerde aylarca bekledi. Ailesi defalarca olay yeri incelemesi yapılsın diye emniyete başvurdu. Ama olay yeri incelemesi, parmak izi taraması yapılmadı. En sonunda ailesi aracı olay yerinden aldı. Gayet keyfi bir şekilde hareket ediliyor. AİHM Adalet Bakanlığı’na Yusuf Bilge Tunç için sorular sordu, bilgi istedi. Adalet Bakanlığı’nın verebileceği bir cevap var mı bilemiyorum. Daha önceki kayıp vakalarında da AİHM soru sormuştu ve Adalet Bakanlığı cevap verememişti. Ben yazışmaların hepsini okumuştum. Adalet Bakanlığı, Cumhuriyet Savcılığı’na “ne yaptınız?” diye sormuştu ama bir yanıt verilmemişti. Daha sonra, “kaçırılmaları ile ilgili ne yaptınız?” diye tekrar sormuştu ve yine bir yanıt verilmemişti. Bu yazışmalardan bir süre sonra AİHM’e yanıtın verileceği tarihe yakın da bulunmuşlar, ortaya çıkmışlardı. Bakanlık da cevap vermekten kurtulmuş oldular. Yine benzer bir süreç mi işleyecek diye düşünüyorum. Bakanlık ne zaman cevap verir, cevap verebilirler mi bilemiyorum. Çünkü yapılan bir işlem yok. Emniyet, savcılık ağırdan alıyor. Aile perişan, çırpınıyor. Eski hikâyenin aynısı yaşanıyor. Hiçbir kayıp sekiz ayı geçmedi. 255’inci gün bırakılanlar oldu. Yusuf Bilge Tunç içinde benzer bir durum olabilir mi, bu günü mü doldururlar bilemiyorum. Ailesi hayatından ümidini kesmiş değil. Diğer altı vaka gibi bir gün, bir yerden çıkacağını düşünüyorlar. Onlar için süreç çok zor geçiyor. Sürekli çağrı yapıyorlar ama hiç bir açıklama yok.”





Yusuf Bilge Tunç’un eşi kayıp iddiasını hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) hem de Birleşmiş Milletler’e (BM) taşımıştı. Türkiye’nin AİHM’e yanıtı bekleniyor.





Şubat 2019’da kaybolan ve Temmuz 2019’da Ankara emniyetinde olduklarına yönelik ailelerine haber verilen Yasin Ugan, Özgür Kaya, Erkan Irmak ve Salim Zeybek 12 gün gözaltında tutulmuş ve savcılık sorgularının ardından tutuklanmıştı. Tutuklamanın gerekçesi açıklanmazken, söz konusu dört kişinin sorgularında avukatlara erişimin engellendiği iddia edilmişti. Davaları devam ediyor ancak neyle suçlanarak yargılanmaların sürdüğü bilinmiyor.