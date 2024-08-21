Samanyolu Haber /Dünya / Kayıp milyarderler için zaman tükeniyor /21 Ağustos 2024 14:23

Kayıp milyarderler için zaman tükeniyor

İtalya'nın Sicilya açıklarında batan süper yatta, kayıp milyarderleri arama çalışmalarında umutların tükendiği kaydedildi. İtalyan itfaiyesinin açıklamalarında, arama kurtarma çalışmalarında birçok zorlukla karşılaşıldığı kaydedildi. Dalgıçların vurgun tehlikesi nedeniyle suyun altında yalnızca 12 dakika kalabilmesi ise bir başka zorluk...

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İtalya’nın Sicilya adası açıklarında içinde ‘İngiltere’nin Bill Gates’i’ olarak bilinen teknoloji girişimcisi Mike Lynch’in de bulunduğu süper yat battı. Yatın enkazının büyük bir bölümü incelenirken, kayıp 6 kişiyi arama çalışmalarında umutlar tükenmeye başladı.

Arama kurtarma çalışmalarına katılan dalgıçların su altında yalnızca 12 dakika kalabilmeleri, çalışmalardaki zorluğu daha da artırıyor.

Aralarında, İngiliz milyarder ve teknoloji girişimcisi Mike Lynch, Lynch’in kızı Hannah ve avukatlarından Christopher Morvillo ve eşi Neda ile Morgan Stanley başkanı Jonathan Bloomer ve eşi Judy’nin de bulunduğu isimleri arama çalışmaları sürüyor.

İtalyan itfaiyesi konuya ilişkin açıklamasında, süper yatın enkazında büyük bir bölümün incelenmesine rağmen kamaralara henüz erişilemediği belirtildi.

DALGIÇLAR BATIĞIN İÇİNE GİRDİ ANCAK...

Arama kurtarma çalışmaları sürerken, İtalyan itfaiyesi dalgıçları, giriş bölümlerini kapatan mobilyaların erişimi zorlaştırdığını kaydetti.

İtfaiyenin açıklamasında, arama kurtarma çalışmasında karşılaşılan zorluklar şöyle dile getirildi:

“İtfaiye dalgıçları dün akşam geç saatlerde gerçekleştirdikleri son dalışta batığın içine girmeyi başararak köprünün altındaki bazı odaları inceledi. Çok sayıda engelin varlığı ve erişim geçitlerinin darlığı nedeniyle operasyonlar karmaşıktı. İtfaiye dalış ekipleri, suyun yüzeyine çıkmadan önce derinlikte 12 dakika kaldı. Batığın içine girebilmek için daha kolay erişim yolları açmak üzere operasyonlar planlanıyor. Kayıp kişilerin bulunduğu varsayılan kamaralara erişim hala zor.”

15 KİŞİ KURTARILMIŞTI

Sicilya adasındaki Palermo kenti yakınlarında bulunan Porticello kasabası açıklarında dün lüks yelkenli tekne battı. Tekneden 15 kişinin kurtarıldığı, 6 kişinin hala kayıp olduğu, 1 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.
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