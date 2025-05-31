Kayıp müzisyenler ölü bulundu





KARTELLER Mİ ÖLDÜRDÜ?

Meksika'nın Tamaulipas eyaletinde 25 Mayıs’ta kaybolan "Grupo Fugitivo" adlı müzik grubunun 5 üyesi, günler sonra ormanlık bir alanda ölü bulundu. Meksika basınına yansıyan bilgilere göre, Reynosa kentinde kayboldukları bildirilen müzisyenlerin cansız bedenleri, ağır şekilde darp edilmiş ve yakılmış halde tespit edildi. Olay, ülke genelinde büyük yankı uyandırdı.Tamaulipas Eyalet Savcısı Irving Barrios, yaptığı açıklamada cinayetlerin arkasında uyuşturucu kartellerinin tetikçileri olduğunu düşündüklerini belirtti. Soruşturma kapsamında, Cartel del Golfo’nun "Los Metros" adlı koluna mensup oldukları değerlendirilen 9 şüpheli gözaltına alındı.Müzisyenlerin kaybolmasının ardından aileleri yetkililere başvurarak yardım istemiş, Reynosa Belediyesi önünde düzenledikleri protestoyla dikkat çekmişti. Ülkede özellikle "narcocorridos" olarak bilinen ve kartelleri yücelten şarkılar söyleyen müzik gruplarının, rakip suç örgütlerinin hedefi haline geldiği biliniyor.