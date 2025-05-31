Kayıp müzisyenler ölü bulundu

KARTELLER Mİ ÖLDÜRDÜ?
Tamaulipas Eyalet Savcısı Irving Barrios, yaptığı açıklamada cinayetlerin arkasında uyuşturucu kartellerinin tetikçileri olduğunu düşündüklerini belirtti. Soruşturma kapsamında, Cartel del Golfo’nun "Los Metros" adlı koluna mensup oldukları değerlendirilen 9 şüpheli gözaltına alındı.
Müzisyenlerin kaybolmasının ardından aileleri yetkililere başvurarak yardım istemiş, Reynosa Belediyesi önünde düzenledikleri protestoyla dikkat çekmişti. Ülkede özellikle "narcocorridos" olarak bilinen ve kartelleri yücelten şarkılar söyleyen müzik gruplarının, rakip suç örgütlerinin hedefi haline geldiği biliniyor.