Samanyolu Haber /Gündem / Kayıp Narin'i arama çalışmaları 8. gününde: 1 şüpheli gözaltına alındı /28 Ağustos 2024 12:24

Kayıp Narin'i arama çalışmaları 8. gününde: 1 şüpheli gözaltına alındı

Diyarbakır’da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmalarında 8. güne girilirken, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bir şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, "Biz her türlü ihbarın üzerine gitmekteyiz. Şu anda çember çok daraldı. Çok kısa bir süre kaldığını düşünüyorum. Elimizde deliller var, ifadeler var" diye konuştu.

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Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları devam ediyor.

Kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta 15.00 sıralarında Narin Güran'dan haber alamayan ailesinin yetkililere bildirmesi üzerine bölgede 112 Acil Sağlık, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ekiplerince başlatılan arama çalışması sürüyor.

Narin'i bulmak için AFAD bünyesindeki dalgıçlar sulama kanalında çalışma yürüttü.

Jandarma ve AFAD'a bağlı arama kurtarma ve diğer ekipler, mahallenin çevresi, kayalıklar, dere ve sazlık, tarlalar ile mahallenin içindeki atıl alanlar, boş evler, ahırlar, samanlıklar ve evlerin bahçesinde arama gerçekleştirdi.

Narin Güran ile ilgili Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım açıklamada bulundu.

Yıldırım, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

-Biz her türlü ihbarın üzerine gitmekteyiz. Şu anda çember çok daraldı. Devlet tüm imkanlarını bize verdi ve bunları kullanıyoruz. Çok kısa bir süre kaldığını düşünüyorum.

Elimizde deliller var, ifadeler var. Narin'in dakika dakika köydeki hareketlerini kayıt altına aldık. Deliller üzerinde yürüyoruz, sonuca çok yaklaştık, inşallah yakın zamanda sonucumuzu alacağız.

-Biz olayı ister istemez adli vaka olarak görüyoruz. Biz bütün ihtimalleri değerlendiriyoruz. Sizlere açıklayamadığımız her türlü ihtimali değerlendiriyoruz. Arama çok daha büyük çaplı bir arama. Biz en ufak ihtimali bile değerlendirmek zorundayız, sonuç alacağız.
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