Samanyolu Haber /Gündem / Kayıp Narin'in son sözleri ortaya çıktı /06 Eylül 2024 08:16

Kayıp Narin'in son sözleri ortaya çıktı

Diyarbakır'da kaybolan ve 16 gündür her yerde aranan Narin Güran'ın arkadaşına söylediği son sözleri ortaya çıktı. Narin'i en son gören 9 yaşındaki M. adlı kız çocuğu, pedagoglar eşliğinde dinlendi. M., “Oyun oynayalım” dediğini, Narin’in ise “Çok yorgunum, oynamayalım” diyerek gittiğini söyledi.

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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ın son sözleri ortaya çıktı.

Soruşturma sürecinde kamera kayıtları ve ifadelerden elde edilen tespitlere göre 21 Ağustos günü 13.50’de camideki kursa gitmek için evden ayrılan Narin, o gün en son 18.47’de görüldü. 19.30’da da ailesi tarafından aranmaya başladı.

NARİN'İN SON SÖZLERİ 'ÇOK YORGUNUM' OLMUŞ

Aradaki 43 dakika gizemini korurken, bölgede en son 18.59’da görülen amcanın tutuklanmasına giden süreç henüz netliğe kavuşmadı. Narin ile görüntüsü 18.47’de kameralara takılan M. adlı arkadaşı da en son ne konuştuklarını anlattı. Hürriyet’ten Musa Kesler’in haberine göre, Narin’i en son gören 9 yaşındaki M. adlı kız arkadaşı, pedagoglar eşliğinde dinlendi. M., “Oyun oynayalım” dediğini, Narin’in ise “Çok yorgunum, oynamayalım” diyerek gittiğini söyledi.

Saat 18.59’da kamera kayıtlarına göre şüpheli Amca Salim Güran arabasıyla evlerinin önünden ayrılarak okul tarafına doğru gitti. Saat 19.30’da ise Narin ailesi tarafından aranmaya başladı.
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