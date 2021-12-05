Samanyolu Haber /Gündem / Kayıp öğretmenin cesedi denizde bulundu /05 Aralık 2021 14:03

Kayıp öğretmenin cesedi denizde bulundu

Antalya'da denizde bulunan cesedin, Şırnak'ta görev yapan öğretmene ait olduğu öğrenildi.

SHABER3.COM

Muratpaşa ilçesi Yavuz Özcan Parkı'nda yürüyüş yapanlar, kıyıdan yaklaşık 100 metre açıkta bir kişinin su üzerinde hareketsiz olduğunu fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen sahil güvenlik ekiplerince, Kaleiçi Yat Limanı'na getirilen kişinin, hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan incelemede, cesedin, Şırnak'ta öğretmenlik yapan 28 yaşındaki Hamza Yılmaz'a ait olduğu tespit edildi. Yılmaz'ın cenazesi, incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.

Otopsinin ardından Yılmaz'ın cenazesi, amcası Bayram Yılmaz tarafından alınarak memleketi Batman'a götürüldü.

Batman'daki ailesinin yanından 14 Kasım'da ayrılan Yılmaz'dan bir daha haber alınamaması üzerine, emniyete kayıp ihbarında bulunulduğu öğrenildi.

Ailenin, Yılmaz'ın açık kalan elektronik posta hesabından, 3 Aralık'ta Ankara'dan Antalya'ya otobüs bileti aldığını tespit ederek, polise bilgi verdiği belirtildi.
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