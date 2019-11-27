Kayıp sendikacı ölü bulundu!

İzmir’in Urla ilçesi Sıra Mahallesi Küme Evleri mevkiinde arazide zeytin toplayan mahalleli, foseptik kuyusunda bir cesedin olduğunu fark edince polise haber verdi.







Ekipler tarafından kuyudan çıkarılan cesedin kimlik teşhisi için kayıp ilanı veren aileler Adli Tıp morguna davet edildi.





Cesedin 22 Kasım’da evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Urla Emekli-Sen temsilcisi Harun Bayrak olduğu yakınları tarafından tespit edildi.





Urla Belediyesinde işçi olarak çalıştığı sırada DİSK’e bağlı 4 nolu Genel-İş Şube Başkanlığı'na seçilen Bayrak’ın emekli olduktan sonra Urla Emekli-Sen temsilcisi olarak görev yaptığı öğrenildi.





Bayrak’ın dün de aynı bölgede ceketi, cüzdanı ve cep telefonunun bulunduğu belirtildi.