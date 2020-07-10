Kayıp Seul Belediye Başkanı Park Won-soon ölü bulundu

Park'ın kızının babasına ulaşamayınca polise haber vermesinin ardından arama çalışmaları başlatılmıştı.





Park'ın kızı polise babasının cep telefonunun kapalı olduğunu ve geride vasiyet niteliğinde bir mesaj bıraktığını söylemişti.





Evden ayrılmadan önce mesaj bıraktı





Seul Emniyet Müdürlüğü, Park'ın hayatını kaybetmesinden kısa bir süre önce belediyenin kadın bir çalışanı tarafından hakkında cinsel taciz suçlaması yapıldığını doğruladı.





Park'ın bugün makamına gitmediği, belediye binasında bir yerel hükümet yetkilisiyle olan görüşmesini iptal ettiği belirtiliyor.



