Samanyolu Haber /Gündem / Kayıp Seul Belediye Başkanı Park Won-soon ölü bulundu /10 Temmuz 2020 10:12

Kayıp Seul Belediye Başkanı Park Won-soon ölü bulundu

Kayıp Seul Belediye Başkanı Park Won-soon ölü bulundu

SHABER3.COM

Park'ın kızının babasına ulaşamayınca polise haber vermesinin ardından arama çalışmaları başlatılmıştı.

Park'ın kızı polise babasının cep telefonunun kapalı olduğunu ve geride vasiyet niteliğinde bir mesaj bıraktığını söylemişti.

Evden ayrılmadan önce mesaj bıraktı

Seul Emniyet Müdürlüğü, Park'ın hayatını kaybetmesinden kısa bir süre önce belediyenin kadın bir çalışanı tarafından hakkında cinsel taciz suçlaması yapıldığını doğruladı.

Park'ın bugün makamına gitmediği, belediye binasında bir yerel hükümet yetkilisiyle olan görüşmesini iptal ettiği belirtiliyor.

İlk kez 2011'de Seul Belediye Başkanı seçilen Park, geçen yıl üçüncü ve son dönem için yeniden bu göreve gelmişti.

Cumhurbaşkanı Moon Jae-in'in partisi Liberal Demokratik Parti'nin üyesi olan Park'ın 2022 seçimlerinde iktidarın muhtemel başkan adaylarından biri olarak görülüyordu.
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