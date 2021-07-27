Samanyolu Haber /Gündem / 'Kayıp silahların sayısı 100 bini aştı, iktidar susuyor' /27 Temmuz 2021 20:46

'Kayıp silahların sayısı 100 bini aştı, iktidar susuyor'

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, 2014 yılında Türkiye’de 14 bin silahın kayıp olarak açıklandığını ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından bu sayının 100 bini aştığını belirtti.

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Cumhuriyet'te yer alan habere göre, geçmişteki faili meçhullerin, suikastlerin ve katliamların faillerin hala ortaya çıkarılmadığını söyleyen Barut, "Şimdi tüyler ürpertici iddialar kamuoyunda yüksek sesle dile getiriliyor" diye konuştu.

Devletin ilgili birimleri tarafından hazırlanan raporların gerçeği gözler önüne serdiğini ifade eden CHP'li vekil, "Tüyler ürperten bu vahim konuyla ilgili seferber olunması gerekiyor. Geçmişte yaşanan acıların tekrarlanmaması, ülkemizde kaosun egemen olmaması için bu iddiaları araştırıp soruşturup gereğini yapmayan iktidar, başını kuma gömmüş durumda" dedi. 

İktidarın bu konuya ilişkin herhangi bir girişimde bulunmadığını sözlerine ekleyen Barut, "Susmak bir yönüyle kabul etmektir," diyerek siyasi iktidarı bu konuya ilişkin adım atmaya davet etti.

Barut, “Türkiye’de 2014’te 14 bin silah kayıpken bu sayı 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 100 bini aşmış durumda. Bu korkunç ve vahim konuyla ilgili derhal adım atın, kamuoyuna açıklama yapın. Bu namluların yarın kime döneceği meçhuldür. Yaşanacak her olumsuzlukta sorumluluk sizindir. Artık susmayın!” dedi.

Kayıp silahlar konusunu daha önce 2018’de CHP Milletvekili Mehmet Tüm de meclis gündemine taşımıştı. Tüm, kayıp silahların sayısının 15 Temmuz darbe girişimi sonrası 106 bini geçtiğini açıklamıştı.

İçişleri Bakanlığı da 2018 yılında konuya yönelik verdiği yanıtta, 2017 Yılı İdare Faaliyet Raporu'na göre 106 bin 740 kayıp silah olduğunu ve bu rakamın 1944 ile 2017 yılları arasını kapsadığını belirtmişti.
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