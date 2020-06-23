Kayıp Tunç'un babası konuştu

Ankara'da yaşayan Tunç, 6 Ağustos 2019'da sivil kişilerce kaçırıldı. Tunç'un aracı dört gün sonra ıssız bir yolda bulundu. İlk savcı olay yeri incelemesi yapmadı. İkinci savcıysa altı ay sonra yaptı. Ama araç zaten olay yerinden çekilmiş ve aile satmak için temizlemişti.







Aile başvurmadığı makam bırakmadı, hala bir gelişme yok. BM, AKP iktidarından Yusuf Bilge Tunç'un akıbetini sordu, verilen yanıtta, 'biz de şahsı arıyoruz' oldu. AİHM ise ekim ayına kadar süre verdi.





HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun bugünkü konuğu Tunç'un babası Mustafa Tunç'tu.





Baba Mustafa Tunç şunları anlattı:





"Görevden alındıktan sonra ailisini geçindirmek için ambalaj malzemeleri alıp perakende satarak geçimini sağlıyordu. Çocuklardan biri 10, biri yedi, diğeri de üç yaşında. 6 Ağustos günü Yusuf'Uun gelmediğini öğrendim. Apartopar Ankara"ya geldik. O tarihten beri hala arıyoruz. Başvurmadığımız makam kalmadı. Adil ve idari tüm makamlara başvurduk ama şu ana kadar hiçbir cevap alamadık. Oğlumdan hiçbir haberimiz yok. Olay yeri incelemesi istemiştik.





Bir savcı değişti. Olay yeri incelemesini yaptıramadık. Arabasını kaçırdıktan dört gün sonra ıssız bir yolda bulduk, polis çağırdık tutanakla bize teslim etti ama olay yeri incelemesi yapmadı. Savcı olay yeri yaptırmayacağını bizzat avukata söyledi. Savcı değişikliği talebimiz oldu, altı ay sonra olay yeri incelemesi yaptı. Ama biz zaten arabayı satışa çıkarmak için temizliği yaptık. HTS kayıtları 10 ay sonra istendi. MOBESE kayıtları dosyada yok. Dosyada boy boy yazışma var. Arayıp bulma konusunda hiçbir ciddi araştırma yapılmadığını görüyoruz.





Yetkililerden rica ediyorum, bu kunda ciddi bir araştırma yapın ve oğlumla ilgili bir bilgi vermesini rica ediyorum. BM ve AİHM'e de başvurduk. BM sormuş, ulusal makamlar da 'O kişiyi biz de arıyorduk bulamadık' şeklinde yanıt vermiş. AİHM de Ekim'e kadar süre vermişti."





Aile oğluyla ilgili Anayasa Mahkemesi, Hakimler ve Savcılar Kurulu'na da başvurdu ancak buralardan da yanıt yok. Dosyada dokuz ayrı savcı arasında yazışmalar var ama gelişme yok. HDP'li vekil Gergerlioğlu ise şunları söyledi:





"Elde var sıfır. Herhangi bir haber yok. Canlılığına, cansızlığına dair bir emare yok. Ailesi Yusuf Bilge Tunç'u arıyor. Bunlar 21. yüzyılda 2020'de Türkiye'de yaşıyor. Tüm dünya bunu duysun. Güya burası bir hukuk devleti. 11 aydır bir insanın bir takım güçler tarafından kaçırıldığı iddialar var, bunu destekleyen bulgular var. Bu insan inanılmaz bir şekilde hala ortaya çıkmıyor."