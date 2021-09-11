Kayıp yakınları AİHM önünde adalet çağrısı yaptı

Avrupa Adalet İnisiyatifi üyesi Mehmet Ali Uludağ’ın 8 Eylül’de Strasbourg’taki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde başlattığı ve Avrupa’daki Alevi ve Kürt Dernekleri’nin de destek verdiği Cumartesi Anneleri ve son yıllarda gerçekleşen zorla kaybetmelere yönelik barışçıl eylem bugün aydın, gazeteci ve sanatçılar ile kayıp yakınlarının katıldığı adalet çağrısı ile son buldu.





KAYBOLAN YAKINLARINDAN HABER ALMAK İSTİYORLAR

Eylemin gerçekleştiği üç gün boyunca herhangi bir şiddet ya da polis müdahalesinin olmadığını belirten eylemcilerin amacı kamuoyundaki sessizliğe son vererek görmezden gelinen ve yok sayılan kayıpların bulunması için yetkililerin harekete geçmesini sağlamak olduğuna dikkat çekti. Doksanlı yıllarda beyaz Toros ile özdeşleşen kaçırılma ve kaybetmelerin siyah Transporter’a evrildiğini, insanların şehrin kalabalık sokaklarından, evlerinin önünden ya da güvenlik güçlerine yakın yerlerden kaçırıldığını, ölü ya da diri hiçbir haber alınamayan yakınlarının bulunması için hiçbir girişim olmadığını belirten kayıp yakınları, pandemi bahanesiyle engellenen eylem ve gösteri haklarını kullanamadıklarını ve AİHM önünden gelen bu mühim çağrının acılarına ses olmasını istiyor.





AKTİVİSTLER TÜM DÜNYAYA ÇAĞRI YAPTI

Türkiyeli aydınlar, gazeteciler ve aktivistlerin sessiz kalmayarak tüm dünyaya bir çağrı yapması için bir başlangıç eylemi gerçekleştirdiğini vurgulayan Mehmet Ali Uludağ, barışçıl eyleminin Cumartesi Anneleri ve diğer kayıp yakınlarının sessiz ve kimsesiz gözyaşlarına uzanan bir el olmayı ve duyarlılığın çoğalmasını umduğunu belirtti. 858 haftayı geride bırakan Cumartesi Anneleri ve son birkaç yılda kaybolanların yakınlarının ortak acıları ve çaresiz bekleyişlerinin son bulması için Barbaros Şansal, Eren Erdem, Erk Acarer, Veli Saçılık, Levent Üzümcü, Orhan Aydın, Akın Birdal, Natali Avazyan, Ferhat Tunç ve Sezgin Tanrıkulu ile kayıp yakınlarının çağrı yaptı. Eylem alanından canlı yayına bağlanan inisiyatif üyeleri, Kürt ve Alevi Dernekleri temsilcilerinin çağrısının iletildiği programın moderatörlüğünü Seda Alçınar, Ayşegül Göç Dilber ve Hilal Nesin yaptı.



