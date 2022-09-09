Samanyolu Haber /Gündem / Kayıtlı işsiz sayısı ağustosta 3 milyon 343 bin oldu /09 Eylül 2022 21:44

Kayıtlı işsiz sayısı ağustosta 3 milyon 343 bin oldu

Türkiye'de devam eden ekonomik kriz ortamı işsizlik rakamlarına da olumsuz olarak yansımaya devam ediyor.

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Evrensel'de yer alan habere göre İŞKUR verilerine göre ağustos ayında kayıtlı işsiz sayısı kadınlarda yüzde 7,6, erkeklerde yüzde 1,9 olmak üzere yüzde 4,7 artış gösterdi. İŞKUR verilerine göre geçen yıl ağustosta 3 milyon 194 bin olan kayıtlı işsiz sayısı bu yılın aynı ayında 3 milyon 343 bin oldu. Kayıtlı işsiz sayısı aylık bazda ise yüzde 5,5 düştü.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ağustos ayı, aylık istatistik bültenini yayımladı.

Buna göre, Türkiye’de kayıtlı işsiz sayısı bir önceki aya göre yüzde 5,5 azalarak 3 milyon 343 bin 638 kişi olurken kayıtlı işsiz sayısı yıllık bazda arttı.

Kayıtlı işsizlerin yüzde 50,6’sı erkek, yüzde 49,4’ü kadın, yüzde 36,4’ü 15-24 yaş grubu olarak kayıtlara geçti.

SADECE İŞKUR’A KAYITLI 3,3 MİLYON İŞSİZ VAR

İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı yıllık 3 milyon 343 bin 638 olarak yer aldı. İşsizlerin 1 milyon 650 binini kadınlar, 1 milyon 661 binini de erkekler oluşturdu.
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