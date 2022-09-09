Kayıtlı işsiz sayısı ağustosta 3 milyon 343 bin oldu

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ağustos ayı, aylık istatistik bültenini yayımladı.
Buna göre, Türkiye’de kayıtlı işsiz sayısı bir önceki aya göre yüzde 5,5 azalarak 3 milyon 343 bin 638 kişi olurken kayıtlı işsiz sayısı yıllık bazda arttı.
Kayıtlı işsizlerin yüzde 50,6’sı erkek, yüzde 49,4’ü kadın, yüzde 36,4’ü 15-24 yaş grubu olarak kayıtlara geçti.
SADECE İŞKUR’A KAYITLI 3,3 MİLYON İŞSİZ VAR
İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı yıllık 3 milyon 343 bin 638 olarak yer aldı. İşsizlerin 1 milyon 650 binini kadınlar, 1 milyon 661 binini de erkekler oluşturdu.