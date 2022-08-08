Samanyolu Haber /Gündem / Kayıtlı işsiz sayısı yıllık bazda 542 bin kişi arttı /08 Ağustos 2022 21:36

Kayıtlı işsiz sayısı yıllık bazda 542 bin kişi arttı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) temmuz ayı, aylık istatistik bültenindeki verilere göre kayıtlı işsiz sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 18.1’lik artış gösterdiği belirtildi.

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Yüksek enflasyon ve artan döviz kurlarıyla birlikte ekonomik kriz ortamının yaşanmaya devam ettiği Türkiye'de işsizlik verilerinin de kötüye gitmeye devam ettiği aktarıldı.

Evrensel'de yer alan habere göre İŞKUR'un temmuz ayı bültenine göre kayıtlı işsiz sayısı temmuzda aylık 29 bin kişi azalırken, yıllık bazda 542 bin kişi arttı. Kayıtlı işsiz sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 18.1’lik artış gösterdi.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) temmuz ayı, aylık istatistik bültenini yayımladı.

Buna göre İŞKUR temmuzda 84 bin 180 kişiyi işle buluştururken, yıllık bazda işsiz sayısı arttı. Temmuz ayında İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı bir önceki aya göre yüzde 0,8 azalış göstererek 3 milyon 538 bin 276 kişi olurken, kayıtlı işsizlerin yüzde 51’ini erkekler yüzde 49’unu da kadınlar oluşturdu. İşsizlerin yüzde 36’sının 15-24 yaş arasında yer aldı.

İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı yıllık 3 milyon 538 bin 276 kişi olarak yer aldı. İşsizlerin yüzde 21’ini kadınlar, yüzde 15.5’ini erkekler oluşturdu.
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