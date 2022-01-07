Samanyolu Haber /Gündem / Kaymakam eşi bankamatik memuru çıktı, mahkeme haberlere yasak koydu /07 Ocak 2022 17:09

Kaymakam eşi bankamatik memuru çıktı, mahkeme haberlere yasak koydu

Eskişehir Mahmudiye ilçesi Kaymakamı Harun Reşit Han’ın acil tıp teknikeri eşi Kübra Han ile ilgili 'bankamatik memuru' haberlerine erişim yasağı getirildi. Eskişehir Çifteler Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan karar Twitter’e gönderildi. Twitter da aralarında haberi yapan yüzlerce yayın kuruluşuna bildirdi.

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 Eskişehir Mahmudiye ilçe Devlet Hastanesi Müdürü Erman Atalar’ın aynı hastanede çalışan ve uzun süredir işe gitmeyen Mahmudiye İlçesi Kaymakamı Harun Reşit Han’ın acil tıp teknikeri eşi Kübra Han hakkında tuttuğu tutanak sonrası ildeki en uzak ilçeye sürüldüğü kamuoyuna yansımıştı.

Habere Eskişehir Çifteler Sulh Ceza Hakimliği tarafından yayın yasağı getirildi ve içeriğin kaldırılması talep edildi.

Çifteler Sulh Ceza Hakimliği, kararı Twitter’a iletti. Twitter da haberi yayınlayan yüzlerce yayın kuruluşuna bir yazı göndererek bu içerik ile ilgili şu an için herhangi bir işlem yapmadığını ancak ileride bir işlem yapmak durumunda kalabileceğini belirtti.

Çifteler Sulh Ceza Hakimliği’nin 3 Ocak tarihli kararında ilginç şekilde şikayette bulunan kişinin ve hakimin ismi karartıldı.

“Erişimin Engellenmesi/ İçeriğin Kaldırılması” konusunda yapılan talebi değerlendiren Eskişehir Çifteler Sulh Ceza Hakimliği, başvuran hakkında “eşi, işe gitmeden maaş alıyor”, “eşini kayırıyor” ve “çalısan bir personele baskı uyguluyor” gibi asılsız itham ve iftiralarla kisilik haklarının ihlal edildiğini kaydetti.



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