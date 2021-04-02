Samanyolu Haber /Gündem / Kaymakam Yılmaz Kurt ölü olarak bulundu /02 Nisan 2021 23:43

Kaymakam Yılmaz Kurt ölü olarak bulundu

Aydın'ın Kuyucak ilçesinin Kaymakamı Yılmaz Kurt'un ölü olarak bulunduğu belirtildi. Kaymakamın ateşli silah yaralanması sonucu hayatını kaybettiği ileri sürüldü.

SHABER3.COM

Aydın'ın Kuyucak ilçesinin Kaymakamı Yılmaz Kurt'un Didim'de ölü bulunduğu belirtildi. Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, kaymakamın ateşli silah yaralanması sonucu hayatını kaybettiği ileri sürüldü. 

Yılmaz Kurt kimdir? 

1976 yılında Trabzon/Çaykara’da doğdu. 2001 yılında Kırklareli Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği Mesleğine intisap etti. Bu dönemde; Tokat/Almus, Niksar ilçelerinde Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu. İngiltere’de bir yıl yabancı dil eğitimi aldı.

2005 tarihinde Ordu/Çatalpınar kaymakamı olarak atanan Kurt, müteakiben Erzincan/Kemaliye, Rize/Hemşin Kaymakamlığı, Hakkari Vali Yardımcılığı, Erzurum/Tortum Kaymakamlığı, Artvin Vali Yardımcılığı, Giresun/Eynesil Kaymakamlığı görevlerinde bulundu. 2018 yılında Aydın/Kuyucak Kaymakamlığına atanmış olup, 17 Eylül 2018 tarihinde göreve başlamıştır.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kaymakam Yılmaz Kurt ölü olarak bulundu Sonraki Haber >>

'Bu hikaye burada bitmez, bu zulüm böyle devam etmez.'

'Bu hikaye burada bitmez, bu zulüm böyle devam etmez.'

Ömer Faruk Gergerlioğlu gözaltına alındı

Ömer Faruk Gergerlioğlu gözaltına alındı

Adalet Nöbeti'ne destek!

Adalet Nöbeti'ne destek!

Öğrenci servisinde akılalmaz anlar: Geyik uyuyan öğrencinin üzerine düştü

Öğrenci servisinde akılalmaz anlar: Geyik uyuyan öğrencinin üzerine düştü

İtfaiye aracı yangına giderken yangına sebep oldu

İtfaiye aracı yangına giderken yangına sebep oldu

Gezi Parkı’nın devredildiği vakfa ait mülkün son halini paylaştı

Gezi Parkı’nın devredildiği vakfa ait mülkün son halini paylaştı

Ronaldo’nun pazubandı hayır işine gitti

Ronaldo’nun pazubandı hayır işine gitti

3 nükleer denizaltı buzun altından aynı anda yüzeye çıktı

3 nükleer denizaltı buzun altından aynı anda yüzeye çıktı

Küçük bir yanlış felakete sebep oldu

Küçük bir yanlış felakete sebep oldu

Kamyondan düşen lastik sürprizi

Kamyondan düşen lastik sürprizi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:41:10