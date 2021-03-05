Samanyolu Haber /Gündem / Kaymakamdan şov baskını: Çay içen çalışanlara ceza yazdırdı /05 Mart 2021 11:12

Kaymakamdan şov baskını: Çay içen çalışanlara ceza yazdırdı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde korona teftişine çıkan Kaymakam İsmail Çorumluoğlu, 3 eczane çalışanına yan yana oturup çay içtikleri gerekçesiyle ceza yazdırdı. Kameralar eşliğinde yapılan şov sosyal medyada tepki çekti.

Kaymakamdan şov baskını: Çay içen çalışanlara ceza yazdırdı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, tedbirler kapsamında maske ve hijyen teftişine çıktı. Belediye zabıta ekipleri ve polislerin eşlik ettiği kaymakam bir eczanede çay içen üç çalışanı sosyal mesafe kuralını ihlâl ettikleri gerekçesi ile azarladı. Görüntülerin altına yorum yapan sosyal medya kullanıcıları kaymakamın tavrını “despotça” diye nitelendirdi.
Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde Kaymakam Çorumluoğlu’nun denetim için girdiği eczanede maskelerini çıkararak çay içen üç çalışan hakkında “Üç kişinin maskesiz ve 1 metre arayla oturduğu tespit edilmiştir.” şeklinde tutanak tutturdu.

KAYMAKAM ÇALIŞANLARIN YÜZÜNE BAKMADAN ÇIKTI

Bir çalışan “Ama biz çay içiyoruz. Kahvaltı ediyoruz” diye itirazda bulundu. Kaymakam videoda maskeli oldukları görülen çalışanların itirazlarını dinlemeden “Tutanağı tutun bana getirin.” dedi. Çalışanların itirazının sürmesine aldırış etmeyen kaymakam eczaneden ayrılırken, “Siz itirazınızı yaparsınız.” ifadelerini kullandı. Boş vakitte çay içip sohbet ettiklerini söyleyen eczane çalışanları kendilerine yapılan muamele karşısında tepki gösterdi.

TWITTER ADRESİ HALA AKP ADAYI DİYOR

Kaymakam Çorumluoğlu'nun 27. dönem için AKP'den milletvekili aday adayı olduğu ortaya çıktı. Çorumluoğlu'nun Twitter adresinde hala AKP'li profili olduğu görülüyor.


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