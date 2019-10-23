Samanyolu Haber /Gündem / Kaymakamların neyi eksik! /23 Ekim 2019 12:13

Kaymakamların neyi eksik!

Bütçe açığı Merkez Bankası'ndan yapılan 80 milyar liralık takviyeye rağmen bu sene 130 milyar TL'yi bulacak. Buna rağmen hükümet lüks harcamalara devam ediyor.

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümeti halkın belini büken ekonomik krizde bile israftan geri durmuyor.

Saray'ın harcamaları azalmak bir tarafa her geçen gün daha da artıyor. Şimdi de İstanbul'da kaymakamlara 40 adet lüks makam arabası kiralanacak. 

KİRALANACAK ARABALARDA YOK YOK!

Anka haber ajansının haberine göre, İstanbul’da görevli kaymakamların kullanması için 40 makam aracı kiralandı. 

"Far ve yağmur sensörü, 6 ileri otomatik vites, elektrikli park freni" gibi özelliklerin arandığı araçların bedeli ise dudak uçuklattı.

İhaleyi alan şirkete 5 milyon 595 bin 264 TL tutarında ödemenin yapılacağı belirtildi.

SARAY'A 2020'DE 26 ARABA DAHA

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan 2020 bütçesinde Cumhurbaşkanlığı’na önümüzdeki yıl ikisi zırhlı olmak üzere 22 adet binek otomobil, 4 adet de panel tipi araç alınacak.

Saray'a iki ay önce 80 milyon TL'ye 4 adet Mercedes Maybach alınmıştı. Zırhlı Maybach'lar eskort eşliğinde Almanya'dan Türkiye'ye getirilmişti. 

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