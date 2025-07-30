Kaymakamlıkta dayak skandalında yeni perde: Önce yanlış çocukları dövüp özür dilemişler

Mersin Mezitli’de Kaymakam Turgay Gülenç’in 20 yaşındaki oğlu K.G. ile 12-13 yaşlarındaki çocuklar arasında 26 Temmuz'da çıkan sözlü tartışma, ertesi gün karakolda işkenceye dönüştü. Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi olaya müdahil olarak Mezitli Kaymakamı Turgay Gülenç, oğlu K.G. ve karakoldaki polisler hakkında suç duyurusunda bulundu. Fiziki şiddete uğradığı belirtilen çocuklardan biri, aldığı darbeler sonucu kaburgalarında iki noktada kırık oluştu.





İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İNCELEME BAŞLATTI

Halktv'nin haberine göre konuya ilişkin Mersin Valiliği bir açıklama yaptı. Açıklamada, "26 Temmuz'da Mezitli ilçesinde meydana gelen ve bazı basın organlarında yer alan olayla ilgili kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı duyulmuştur Mezitli Kaymakamı'nın oğlu K.G'nin mağdur sıfatıyla yer aldığı söz konusu olayla ilgili olarak İçişleri Bakanlığımız tarafından inceleme başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.





DÖVÜP DÖVÜP 'PARDON' DEMİŞLER!

Konuya ilişkin tartışmalar sürerken dikkat çeken bir ayrıntı daha ortaya çıktı. İddiaya göre olayın yaşandığı gün polis mahalledeki 3 çocuğu olaya karışan çocuklar sanıp gözaltına aldı. 21.30 sıralarında gözaltına alınan 3 çocuk saatlerce karakolda tutuldu. İddiaya göre bu çocuklar da polis tarafından darp edildi. Gözaltına alınan 3 çocuğun olayla ilgisinin olmadığı anlaşılınca serbest bırakıldıkları ifade edildi.