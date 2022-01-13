Kaynak Holding’in eski mali işler koordinatörü tutuklandı

Emniyet ekipleri, ‘silahlı terör örgütü kurma, yönetme veya üye olma’ ve ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’ iftirasıyla hakkında arama kararı çıkarılan Kaynak Holding’in eski mali işler koordinatörü Kastamonu nüfusuna kayıtlı B.A.’nın İstanbul’da olduğunu belirledi. Polis tespit edilen adrese yaptığı baskında B.A.’yı gözaltına aldı.







18 YAŞINI DOLDURAN ASKERİ OKUL ÖĞRENCİSİ DE TUTUKLANDI





Diğer yandan Kastamonu’da görev yapan eski komiser E.K. Ankara’da, 15 Temmuz’dan sonra askeri okuldan ilişiği kesilen ancak 18 yaşından küçük olduğu için hakkında işlem yapılamayan S.C, 18 yaşını doldurması üzerine Adana’da gözaltına alındı.





Kastamonu’ya getirilen 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.