Kayseri Cezaevindeki kötü muameleye direnen öğrencilere işkence

Kırşehir E Tipi Kapalı Cezaevinde kötü muameleye karşı açlık grevinde olan tutuklu Kürk üniversite öğrencileri Cumali Yıldırım, Feyyaz Gürsoy, Ali Saday ve Emrah Kına, ailelerinden habersiz Kayseri 1 nolu cezaevine sevk edildi.





Cumali Yıldırım’ın dünkü telefon izni sırasında ablası Hacer Yıldırım’a söylemesi üzerine ailelerin sevkten haberi oldu. Hacer Yıldırım, kardeşi Cumali Yıldırım ve 3 arkadaşının, sevk edildikleri yeni cezaevinde maruz kaldığı kötü muameleyi yazdığı mektupla Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’na anlattı.





Hacer Yıldırım kardeşinin ve diğer 3 öğrencinin yaşadığı kötü muameleyi kardeşi Cumali Yıldırım’ın ağzından şöyle anlattı: “Abla biz dün öğle saatlerinde Kayseri 1 nolu cezaevine sürgün edildik. Buraya geldiğimizde çıplak aramaya maruz kaldık bu çıplak arama neyin nesidir dedik. Biz çıplak arama yaptırmayız deyince darp ettiler. Gardiyanlar zorla üstümüzü çıkarmaya çalıştılar. Akşam gardiyanlar geldi ”ayakta sayım vereceksiniz” dedi. Biz ayakta sayım vermeyiz dedik ve direndik sonrasında 30-40 gardiyan birden içeri girdiler bizi darp ettiler. Kolumuzu ters çevirdiler. Biz daha dün geldik bizi şimdiden burada mahvettiler. Bize çok baskı yapıyorlar. Bize çok karışıyorlar. Abla acilen Ömer Faruk Gergerlioğlu ve diğer milletvekilleri sesimizi duyurun.”







AÇ AÇ DAYAK YEDİ

Öğrencilerin kötü muameleye karşı dönüşümlü açlık grevinde olduğunu söyleyen Hacer Yıldırım: ”Bu hafta kardeşim açlık grevindeydi . Aç aç işkenceye maruz kaldı dayak yedi” ifadelerini kullandı.









ÇIPLAK ARAMAYA DİRENDİKLERİ İÇİN

Hacer Yıldırım’dan gelen şikayetleri sosyal medya hesabından paylaşan Gergerlioğlu: ”Kırşehir cezaevindeki Kürt üniversite öğrencileri kötü muameleye karşı açlık grevindeydi. Bir kısmı Kayseri Bünyan, bir kısmı Tarsus cezaevine sürüldü. Çıplak aramaya direndiklerinden darp edildiler!!! Cumali Yıldırım Kırşehir cezaevinden Kayseri Bünyan cezaevine sürgün edildi” diye konuştu.







