Kayseri Mahkemesi’nden tartışmalı onama! Yalçınkaya dosyasında hukuk krizi

Hukukçu Gökhan Güneş sosyal medya hesabında Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'nin Yüksel Yalçınkaya hakkında yeniden yargılama sonrası verilen mahkumiyet hükmünü onaması hakkında bir belge paylaştı. Güneş'in mesajı şu şekilde:





Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi, Yüksel Yalçınkaya hakkında yeniden yargılama sonrası verilen mahkumiyet hükmünü onamış. Bu ne demek biliyor musunuz; "AİHM'e, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası Sözleşmelere ve hukuka kafa tutuyoruz" demek! İşin ilginci; Hükümetin, Yalçınkaya'nın kendisi hakkında bile uygulanmayan bu kararla ilgili olarak, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ne Türk mahkemelerince bu kararın uygulandığına ilişkin bildirimde bulunmasıdır.

Aynı şekilde, on binlerce dosyada Yalçınkaya benzeri ihlaller verilecek. Hiç bir merciinin böylesi bir tazyik karşısında durabilmeleri mümkün değildir. Bu nedenle, mağdurlar hak arama mücadelesinden vazgeçmemeli ve yaşanan her hukuksuzluk kayda geçirilip uluslararası mercilere taşınmalıdır. Bunu yapmak, başta mağdurların kendilerine duyduğu saygının gereğidir!





Bu kararı uygulamamak ya da bu karar yokmuş gibi davranmak için ellerinden geleni yapacaklardır. Ancak, hem Yalçınkaya, hem de daha sonra verilecek kararların gereği elbette yerine getirilecektir. Yalçınkaya kararı sonrası bu karardan bahsetmeseler de; daha 2 yıl öncesine kadar mahkumiyet verdikleri dosyalarda beraat ve beraata yönelik bozma veriyorlar. Ama Yalçınkaya simge olduğu için özellikle onun dosyasında geri atmamakta ve hukuksuzluğu devam ettirmekte kararlılar. Bu nedenle, daha önce de belirttiğimiz gibi belki de en son beraat edecek kişi Yüksel Yalçınkaya olacaktır.Bu kararları vermelerindeki bir diğer amaç bu kararın uygulamayarak, sonrasında verilecek ihlal kararlarının da uygulanmayacağı izlenimi vererek mağdurların hak arama azmini kırmaktır. Ancak, durum hiç de öyle olmayacaktır. Yalçınkaya kararının uygulanmasıyla ilgili takip süreci bu günlerde başlayacak. En kısa sürede Kayseri istinafın verdiği bu hukuksuz karar ilgili mercilerle paylaşılacak ve süreç sonuna kadar takip edilecektir.