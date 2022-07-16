Samanyolu Haber /Gündem / Kayseri Milletevekili Baki Ersoy MHP’ye geri döndü /16 Temmuz 2022 16:18

Kayseri Milletevekili Baki Ersoy MHP’ye geri döndü

Disiplin Kurulu'na sevk edilince partisinden istifa eden Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Bahçeli'nin daveti üzerine tekrar partiye üye oldu.

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Kesin ihraç talebiyle Disiplin Kuruluna sevk edildikten sonra partisinden istifa eden Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından tekrar partiye davet edilmesinin ardından partiye yeniden üye oldu.

Kayseri Milletvekili Baki Ersoy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Büyüğümüz, liderimiz sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli beyefendinin talimatları ile hizmet etmekten gurur duyduğum, şanlı şerefli 3 hilalin gölgesinde tekrar görevime başlamanın gururunu yaşıyorum” ifadelerini kullandı.
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