Samanyolu Haber /Gündem / Kayseri'yi heyelan, Kırşehir ve Sivas'ı sel vurdu: 1 kişi öldü, 8 evi su bastı /24 Ağustos 2024 23:45

Kayseri'yi heyelan, Kırşehir ve Sivas'ı sel vurdu: 1 kişi öldü, 8 evi su bastı

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde meydana gelen sel ve heyelanın ardından bölgeye arama kurtarma ekipleri gönderildi. Kırşehir'deki selde ise 1 kişi hayatını kaybetti.

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Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Kayseri’nin Bünyan ilçesi Güllüce mahallesinde şiddetli yağmur sonrası sel ve heyelan meydana geldi.

Bölgede mahsur kalan vatandaşların olduğu iddia ediliyor. Bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. Kırşehir ve Sivas'ı Sel Vurdu: 1 Kişi Öldü, 8 Evi Su Bastı Kayseri, Kırşehir ve Sivas'ı sel vurdu. Kayseri'de yoğun sağanak yağışın ardından heyelan meydana gelirken, Kırşehir'de meydana gelen selde bir kişi hayatını kaybetti. Sivas'taki yoğun yağışlar nedeniyle de 8 evi su bastı. Kırşehir'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Uzun Ali köyünde sel meydana geldi. Köyde çobanlık yaptığı öğrenilen Mustafa Akar sele kapılarak gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Arama çalışmalarının ardından Akar, kaybolduğu yere 4 kilometre mesafede bulundu. Sağlık ekipleri tarafından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Mustafa Akar, kurtarılamadı.

Akar'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Selin yaşandığı köyde ekipler hasar tespit çalışmasına başladı. SİVAS'TA 8 EVİ SU BASTI

Sivas’ın Gürün ilçesinde akşam saatlerinde sağanak nedeniyle Tohma çayının taşması sonucu sel meydana geldi. 8 ev sel sularından etkilenirken, ulaşımda aksama yaşandı.

Akan sel suları ilçeyi Kayseri ve Malatya'ya bağlayan yolu ulaşıma kapattı. Sağanak yağışın etkisini yitirmesi ile birlikte bölgeye AFAD, özel idare ve karayolları ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması ile birlikte kapanan yoldaki sel suları ve çamurlar temizlenerek yol bir süre sonra yeniden ulaşıma sağlandı.

KAYSERİ'DE HEYELAN

Kayseri’nin Bünyan ilçesi Güllüce mahallesinde şiddetli yağmur sonrası sel ve heyelan meydana geldi. Bölgede mahsur kalan vatandaşların olduğu aktarıldı. Bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi.
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