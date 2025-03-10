Samanyolu Haber /Gündem / Kayseri'de hızlı tren inşaatında korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var! /10 Mart 2025 20:21

Kayseri'de hızlı tren inşaatında korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var!

Kayseri'de hızlı tren inşaatında göçük meydana geldi. Tünel inşaatına kaya düştüğü öğrenildi. Meydana gelen olayda 1 işçinin öldüğü 1 işçinin de yaralandığı öğrenildi. Göçük altında kimsenin olmadığı anlaşıldı.

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Kayseri'de, hızlı tren inşaatında göçük meydana geldi. Karakimse mevkiindeki hızlı tren inşaatına kaya düştü. Feci olayda kafasına kaya isabet eden bir işçi hayatını kaybederken, diğer işçi bacaklarından yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

VALİ ÇİÇEK: "5 İŞÇİMİZ KURTULDU 1 İŞÇİMİZ HAYATINI KAYBETTİ"

Olay yerine gelen Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, incelemelerde bulunduktan sonra açıklama yaptı. Kazanın göçük nedeniyle değil, yukarıdan düşen kaya parçaları nedeniyle yaşandığını belirten Vali Çiçek, şu ifadeleri kullandı:
"Olay sırasında 7 işçimiz sahada çalışıyordu. Kaya parçalarının düşmeye başlamasıyla 5 işçimiz kaçmayı başardı. Ancak bir işçimiz kafasına kaya çarpması sonucu hayatını kaybetti. Diğer işçimiz ise bacaklarında kırıklarla hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmuyor. Başımız sağ olsun."

Vali Çiçek, AFAD ekiplerinin hızlıca olay yerine sevk edildiğini ancak göçük altında kimsenin olmadığının anlaşıldığını belirtti.
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