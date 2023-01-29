Samanyolu Haber /Gündem / Kayseri'de otobüs şarampole devrildi: 4 ölü, 25 yaralı! /29 Ocak 2023 10:28

Kayseri'de otobüs şarampole devrildi: 4 ölü, 25 yaralı!

Kayseri-Malatya karayolunun Pınarbaşı ilçesinde kar ve buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü, bariyerleri devirerek şarampole yuvarlandı. Kazada 4 yolcu hayatını kaybetti, 25 kişi de yaralandı. Otobüs şoförü M.K. gözaltına alındı.

SHABER3.COM

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı. Kaza, saat 02.00 sıralarında Kayseri-Malatya karayolunun 60’ıncı kilometresinde meydana geldi.

Malatya'dan İstanbul'a giden K.K. yönetimindeki yolcu otobüsü, Pınarbaşı ilçesinde kar ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı. Karşı şeride geçen otobüs, bariyerleri devirerek şarampole yuvarlandı.

Kazadan sonra bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri karayolu üzerinde önlem alarak trafik akışı kontrollü şekilde sağlandı. Otobüste sıkışan yolcular itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Tedavileri süren 25 kişiden 3'nün ise sağlık durumun ağır olduğu öğrenildi.

Otobüs çekici yardımıyla şarampolden çıkartılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Otobüs şoförü M.K. gözaltına alındı.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kayseri'de otobüs şarampole devrildi: 4 ölü, 25 yaralı! Sonraki Haber >>

Siyaseti hareketlendiren paylaşım: 4 Şubat'ta Kılıçdaroğlu'nun adaylığı mı açıklanacak?

Siyaseti hareketlendiren paylaşım: 4 Şubat'ta Kılıçdaroğlu'nun adaylığı mı açıklanacak?

ABD'deki 'polis şiddeti' protestoları genişliyor

ABD'deki 'polis şiddeti' protestoları genişliyor

Mümtazer Türköne yıllar sonra konuştu

Mümtazer Türköne yıllar sonra konuştu

Erdoğan şarkı söyledi, duyanlar inanamadı; İşte o anlar!

Erdoğan şarkı söyledi, duyanlar inanamadı; İşte o anlar!

Erdoğan valiyi fırçaladı, araya bakan girdi

Erdoğan valiyi fırçaladı, araya bakan girdi

Azerbaycan'ın İran elçiliğine saldırı!

Azerbaycan'ın İran elçiliğine saldırı!

KHK'lı vaiz meslektaşlarına seslendi

KHK'lı vaiz meslektaşlarına seslendi

Behzat Ç.'den Soylu ve Gökçek'e gönderme

Behzat Ç.'den Soylu ve Gökçek'e gönderme

Kimlere bavullarla paralar gitti

Kimlere bavullarla paralar gitti

CHP'de Kılıçdaroğlu'na destek artmış

CHP'de Kılıçdaroğlu'na destek artmış
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:25:23