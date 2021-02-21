Samanyolu Haber /Gündem / Kayseri'de yaklaşık bin esnaf kepenk kapattı /21 Şubat 2021 19:51

Kayseri'de yaklaşık bin esnaf kepenk kapattı

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Türkiye’nin tüm illerinde olduğu gibi Kayseri’de de ekonomik krizin derinleştiğini belirterek, “Yüz yıllardır esnaflık geleneğinin merkezinde olan Kayseri’de ilk defa dükkanlar kapanmış, bir senede yaklaşık bin esnaf kepengini indirerek eleğini duvara asmıştır” dedi.

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İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, esnafın yaşadığı ekonomik sıkıntıları Meclis gündemine taşıdı.

“YAKLAŞIK BİN ESNAF KEPENGİNİ İNDİREREK ELEĞİNİ DUVARA ASMIŞTIR”

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Kayseri'de de esnafın önemli sorunlarla mücadele ettiğini belirten Ataş, şunları söyledi:

*Ekonomik krizin giderek derinleştiği, pandemi sürecinin uzadığı bu zor günlerde esnaf ve vatandaş hayatta kalma mücadelesi vermektedir. Cumhurbaşkanı her ne kadar ‘Kapanan dükkan yok' dese de Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Başkan'ının yaptığı açıklamalar gerçeği gözler önüne sermektedir.

*Yüz yıllardır esnaflık geleneğinin merkezinden olan Kayseri'de ilk defa dükkanlar kapanmış, bir senede yaklaşık bin esnaf kepengini indirerek eleğini duvara asmıştır.

“KAPALI DÜKKANLARIN VERGİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ ASKIYA ALINMALI”

AKP iktidarına esnafa destek verilmesi çağrısında bulunan Ataş, “Esnafımızın işine devam etmesi için başvuru şartları esnetilerek doğrudan destek verilmeli, hibe ve kredi desteklerinden tüm esnaf yararlanmalı, kapalı dükkanların vergi yükümlülükleri askıya alınmalı, birikmiş SGK ve vergi borçlarının faizleri dondurulmalıdır. Siftah yapamayan esnaf ve eve ekmek götüremeyen vatandaşlar için haciz işlemleri bir an evvel durdurulmalı, esnaf ve vatandaşlara sicil affı getirilmelidir” şeklinde konuştu.
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