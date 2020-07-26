Samanyolu Haber /Spor / Kayserispor sözcüsünden skandal itiraf /26 Temmuz 2020 16:29

Kayserispor sözcüsünden skandal itiraf

Küme düşen Kayserispor'un basın sözcüsü Mustafa Tokgö: Süper Lig oynansın diye teknik heyetimizde ve idari ekibimizde çıkan korona virüsü vakalarını açıklamadık.

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Kayserispor’un sahasında ağırladığı Trabzonspor’a 2-1 mağlup olarak TFF 1. Lig’e düşmesinin ardından konuşan kulübün basın sözcüsü, Süper Lig’in oynanması için takımdaki korona virüsü vakalarını gizlediklerini söyledi.

Maçın ardından konuşan Kayserispor Basın Sözcüsü, Mustafa Tokgöz’ün sözleri şöyle: “Bugüne kadar hakemler hakkında tek bir kelime bile konuşmadık. Gün geldi sportif ekibimizde, gün geldi idari ekibimizde korona virüsü tespit edildi, ligi sabote etmemek adına, endişe vermemek adına hiçbir şey açıklamadık. Sırf Süper Lig oynansın diye. Bugün çok güzel bir karşılaşma oldu. Oyuncularımı ve teknik ekibimi cani gönülden tebrik ediyorum. Ancak, maalesef ünü Avrupa’ya taşınmış, Avrupa’da en büyük maçları yönetebilen büyük hoca Cüneyt Çakır bugün maçı katletmiştir. Bir kere dahi VAR’a gitmemiştir ne penaltı pozisyonumuzu vermiştir ne de topun çizgiden çıkıp çıkmadığını kontrol etmemiştir. Kayserispor 1.5 milyon nüfuslu bir şehrin futbol kulübüdür. Bugün bu sonucu sadece hocaya yüklemiyoruz.”
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