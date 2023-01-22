Kayserispor’u deplasmanda yenen Beşiktaş seriye bağladı

Süper Lig’in 20. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Yukatel Kayserispor’a konuk oldu. RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 2-0 kazandı.
Beşiktaş’a galibiyeti getiren golleri Nathan Redmond ve Salih Uçan kaydetti. Beşiktaş’ın kadrosuna kattığı ve 3. kez siyah-beyazlı formayı giyen Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar da Kayserispor maçının 70. dakikasında oyuna dahil oldu. Beşiktaş’ta Valentin Rosier, uzatmada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
Süper Lig’de üst üste dördüncü galibiyetini alan Beşiktaş, puanını 35’e yükseltirken, Kayserispor 26 puanda kaldı.
BEŞİKTAŞ’TA ÜÇ FUTBOLCU CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Beşiktaş’ta sarı kart gören Romain Saiss ve Nathan Redmond ile kırmızı kart gören Valentin Rosier cezalı duruma düştü.
Maçın 4. dakikasında Romain Saiss, topla birlikte ilerleyen Bernard Mensah’a müdahalede bulununca hakem Mete Kalkavan tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Karşılaşmada 33. dakika oynanırken Nathan Redmond, düdükten sonra topa vurduğu gerekçesiyle sarı kart gördü.
UZATMADA KIRMIZI KART
Beşiktaş’ta 90+4. dakikada Valentin Rosier kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Valentin Rosier, Gökhan Sazdağı ile arasında yaşanan tartışma sonrasında tepkilerini devam ettirerek kötü söz kullandığı gerekçesiyle hakem Mete Kalkavan tarafından direkt kırmızı kartla oyun dışı bırakıldı.
Üç futbolcu, Beşiktaş’ın 27 Ocak Cuma günü sahasında Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.