Kayserispor’u deplasmanda yenen Beşiktaş seriye bağladı

Süper Lig’in 20. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Yukatel Kayserispor’a konuk oldu. RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 2-0 kazandı.





Beşiktaş’a galibiyeti getiren golleri Nathan Redmond ve Salih Uçan kaydetti. Beşiktaş’ın kadrosuna kattığı ve 3. kez siyah-beyazlı formayı giyen Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar da Kayserispor maçının 70. dakikasında oyuna dahil oldu. Beşiktaş’ta Valentin Rosier, uzatmada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.



