Kayserispor yenilgisi sonrası istifası istenen Ali Koç kararını verdi

Süper Lig’in 32. haftasında Fenerbahçe sahasında Kayserispor ile karşılaştı. Ülker Stadyumu’nda oynanan mücadelede taraflar sahadan 3-3’lük beraberlikle ayrıldı.





ŞAMPİYONLUK ŞANSI ZORA GİRDİ

Bu sonuçla birlikte şampiyonluk yolunda yaran alan sarı-lacivertliler 72 puanla ikinci sırada kaldı. Lider Galatasaray ile olan puan farkı ise 5’e yükseldi.





YÖNETİM KURULU TOPLANDI

Karşılaşmanın ardından hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçeli taraftarlar eleştiri oklarını yönetim ve teknik direktör Jose Mourinho’ya yöneltti. Yaşananlar sonrası olağanüstü toplanan Fenerbahçe Yönetim Kurulu, Ali Koç başkanlığında toplandı.





SEÇİME GİTMEYE SICAK BAKMIYOR

Milliyet’in haberine göre Ali Koç, devam eden inşaat projeleri ve Bankalar Birliği’nden çıkılması için yürütülen süreç nedeniyle seçime gitmeye sıcak bakmıyor.





GEREKEN ÇABAYI GÖSTERDİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR

Ali Koç’un ayrıca güçlü bir kadro kurulması için elinden gelen çabayı verdiğini düşündüğü aktarıldı.