Kayserisporlu Emre Demir Süper Lig tarihine geçti

Kayserispor’un 15 yaşındaki genç oyuncusu Emre Demir maça girdikten 3 dakika sonra gol attı. Süper Lig tarihine geçti. Karşılaşmayı kazanan taraf ise 2-1 ile Gençlerbirliği oldu.





Süper Lig’in 11. haftasında Gençlerbirliği evinde Kayserispor’u konuk etti. Maçı izleyenler tarihe ise tanıklık etti. Kayserispor’un 15 yaşındaki futbolcusu Emre Demir, oyuna girdikten üç dakika sonra Süper Lig tarihine adını yazdıran golü atmayı başardı.





MENSAH’IN YERİNE OYUNA GİRDİ





İlk yarıyı 1-0 geride tamamlayan Kayserispor’da teknik direktör Bülent Uygun, ikinci yarıda son 20 dakikaya girilirken beraberlik için hamlelerini yapmaya başladı. İlk olarak kaptan Umut Bulut’u çıkaran Bülent Uygun, oyuna Nurettin Yılmaz’ı aldı. Bülent Uygun ikinci hamlesini de yaptı ve 68. dakikada Mensah’ın yerine 2004 doğumlu Emre Demir oyuna girdi.





KARŞILAŞMANIN 71. DAKİKASINDA GOLÜ ATTI





Emre Demir, maçta 71. dakika oynanırken ceza sahası içinde kontrol ettiği topta sert ve isabetli bir vuruş yaparak golünü attı. Lopes’in ceza sahasına yolladığı ortayı Nurettin indirdi. Savunmaya çarpan top Emre’nin önünde kaldı ve topu rakibinden kurtaran genç yıldız adayı sol ayağıyla çaprazdan güzel bir vuruş yaparak skora 1-1’lik dengeyi getirdi. Henüz 15 yaşında olan Emre Demir, Süper Lig tarihinde gol atan en genç futbolcu olmayı başardı. Bu unvan daha önce Bursaspor’da forma giydiği dönemde 16 yaşında ağları havalandıran Enes Ünal’a aitti.





EMRE, EN GENÇ GOL ATAN ENES ÜNAL’I GEÇTİ







15 Ocak 2004 doğumlu Emre, 15 yaş 9 ay 25 günü doldurduğu gün, Süper Lig’de gol sevinci yaşadı. Bu gol, genç futbolcunun tarihe geçmesini sağladı. Emre Demir’den önce ligde gol atan en genç futbolcu, Bursaspor forması giyen Enes Ünal’dı. 25 Ağustos 2013’deki Bursaspor-Galatasaray maçında fileleri havalandıran Enes, 10 Mayıs 1997 doğumlu. Bu maçta takımının beraberlik golünü atan Enes Ünal, gol sevincini yaşarken 16 yaşını 3 ay ve 17 gün geçmişti. Adını tarihe yazdıran Emre Demir, takımının da zorlu deplasmanda beraberliği yakalamasını sağladı. Ancak Gençlerbirliği, 81. dakikada Stancu ile bir gol daha bularak maçı 2-1 kazanıp üç puanı aldı.





EMRE DEMİR’İN HEDEFİ AVRUPA





Kayserispor’un tarihe geçen genç futbolcusu Emre Demir, maç sonrası yaptığı açıklamada “Gol attığım için mutluyum. Ama Kayserispor puan alamadığı için üzgünüm… Hedefim Avrupa’ya gitmek. Avrupa’da Türkiye’yi temsil etmek istiyorum. Takımda eksikler vardı. İlk tebrik hocamdan ve ağabeylerimden geldi” dedi.