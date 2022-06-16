‘Kayyım, 20 milyon Euro ile kayboldu’

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri Milletvekili Çetin Arık, TMSF şirketlerin AKP’nin arka bahçesi gibi kullanıldığını belirterek, Erciyes Anadolu Holding’in CEO’sunun 20 milyon euro ile kayıplara karıştığını belirtti.





15 TEMMUZ AKP İÇİN ALLAH’IN LÜTFU

Kayseri Olay Haber’den Cafer Zengin’in haberine göre İYİ Parti’nin TMSF’ye devredilen şirketlerin yönetimiyle ilgili verdiği önerge üzerine konuşan CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, 15 Temmuz’u Allah’ın lütfu olarak gören AKP’nin TMSF devredilen şirketleri de Allah’ın lütfu olarak gördüğünü belirtti. Erciyes Anadolu Holding’in CEO’sunun 20 milyon euro ile kayıp olduğunu belirten Arık, “Atanan kayyumlar da sanki kanunun temsilcisi değil de, AKP’nin militanı gibi davranıyor. Sizlere, ilim Kayseri’den TMSF’ye devredilen, Türkiye’nin de en büyük kuruluşlardan biri olan Erciyes Anadolu Holdingden örnek vermek isterim: Şirketin başına 2016 yılında 5 kişiden oluşan bir kayyum heyeti atanır, kayyumun başına da Ertunç Laçinel isminde biri getirilir. Şimdi, ben bu iktidara soruyorum: Ertunç Laçinel nerede? Kayseri’nin 20 milyon eurosu nerede? Elbette ki 128 milyar doları buharlaştıranlar bu soruya da yanıt vermeyecek, biliyorum” diye konuştu.





İKTİDAR İDDİALARA HALEN CEVAP VEREMEDİ

Erciyes Anadolu Holding’te yaşananlarla ilgili dönemin başbakanı Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinin 4,5 yıldır yanıtlanmadığı belirten Arık, açıklamalarını şöyle sürdürdü: “ 2018 yılının Şubat ayında, dönemin Başbakanı Binali Yıldırım’a Ertunç Laçinel’i sordum, dört buçuk yıldır hâlâ soru önergeme yanıt bekliyorum. Ama CEO 20 milyon euroyla kayıp. İktidarın milletvekilleri, Kayseri milletvekilleri de sessiz, kulaklarının üzerine yattılar, sağır, dilsiz oldular. Bakınız, O CEO’nun yerine atanan yeni CEO kim? İktidar partisinin İstanbul milletvekili aday adayı, aynı zamanda Berat Albayrak ve Sedat Albayrak’la birlikte NUN Vakfının Genel Müdürü.”









YANDAŞ MEDYAYA REKLAM VERİLİYOR

“Sayın milletvekilleri, bakın, Erciyes Anadolu Holdingin yani Kayseri’nin parası şu an tamamen Erdoğan ailesinin emrinde. Onlar nereye, ne kadar para derlerse, o kadarı oraya harcanıyor. Bakınız, damadın kardeşlerinin başında olduğu Turkuvaz Medya’ya yani A Haber’e, A Spor’a, ATV’ye A Para’ya, A2 gibi kanallara milyonlarca dolar para aktarılmış ama tarafsız yayıncılık yapan FOX TV’ye Halk TV’ye, Tele1’e, KRT’ye bir kuruş para yok, bir kuruş yok. Yine Sabah’a, Akşam’a, Takvim’e, Fotomaç’a milyonlarca lira para aktarılıyor ama Cumhuriyet’e, Korkusuz’a, BirGün’e, Yeniçağ’a tek kuruş yok sayın milletvekilleri. İşte, holding böyle yönetiliyor. AKP’nin arka bahçesi gibi yönetiliyor.





TÜRGEV’İN ÜNİVERSİTESİNE DE DESTEK SAĞLANIYOR

Bakınız, Erciyes Anadolu Holdingin yani Kayseri’nin parası başka nerelere aktarılıyor? Damat nereye uygun görülürse para oraya aktarılıyor. TÜRGEV’e, TÜRGEV’in sahip olduğu İbn-i Haldun Üniversitesine. Bir de bu CEO’nun Nun Okulları var ya, onu da herhâlde CEO kendisi açıklayacaktır. İşte, bu soruların yanıtlanması için de Şubat 2022de Fuat Oktay’a soru sordum, Sayın Başkanım hâlâ yanıt verecek soruma, 10 tane soru sordum, yanıt alamadım” dedi.